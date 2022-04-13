«Это хлеб такой? Ты смотри!» Вот как встретили Президента Беларуси в Приморском крае

Строительный тандем, новые экономические задачи и перспектива создания совместных предприятий. Рабочий визит Александра Лукашенко в Россию продолжил плодотворный рабочий день в Приморском крае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ааэровокзал столицы Приморья, яхта под флагами Беларуси и России. На борту название – «Надежда Владивостока». Символично. В это же время белорусский борт № 1 принимает здешняя авиагавань. Несмотря на глубокую ночь, у трапа нашего Президента лично встречал губернатор края и мэр города. По-славянски – хлеб-соль. По-приморски – в виде краба.