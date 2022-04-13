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«Это хлеб такой? Ты смотри!» Вот как встретили Президента Беларуси в Приморском крае

13 апреля 2022 16:26
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Строительный тандем, новые экономические задачи и перспектива создания совместных предприятий. Рабочий визит Александра Лукашенко в Россию продолжил плодотворный рабочий день в Приморском крае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это хлеб такой? Ты смотри!» Вот как встретили Президента Беларуси в Приморском крае-1

Ааэровокзал столицы Приморья, яхта под флагами Беларуси и России. На борту название – «Надежда Владивостока». Символично. В это же время белорусский борт № 1 принимает здешняя авиагавань. Несмотря на глубокую ночь, у трапа нашего Президента лично встречал губернатор края и мэр города. По-славянски – хлеб-соль. По-приморски – в виде краба.

«Это хлеб такой? Ты смотри!» Вот как встретили Президента Беларуси в Приморском крае-4

Это что, это хлеб такой? Ты смотри! Спасибо!

Лукашенко: Владивосток – продвинутый город. А на пустом месте ведь никаких компетенций не создашь – подробности здесь.

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Олег Кожемяко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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