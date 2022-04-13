«Эта цифра должна увеличиться». Какой товарооборот между Беларусью и Приморьем?

Алексей Старичков, руководитель Агентства международного сотрудничества Приморского края (Россия):

Мы работаем много с предпрятиями пищевой промышленности вашей страны. Это и «Бабушкина крынка», и многие другие заводы, на которых мы покупаем продукцию. Это и мясная продукция, и молочная, и другие виды продуктов питания. За последние три года объем этих товаров увеличился со 100 миллионов рублей до миллиарда. И по нашим оценкам, и по нашему прогнозу, это наша цель, которую поставил перед нами губернатор, в этом году эта цифра должны увеличиться до 2 миллиардов рублей.

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