Лукашенко в Приморье: всегда говорю Путину, что молодец – не бросил Дальний Восток

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В России есть знаковые объекты «путинского периода», я их называю памятники, которые воздвигает глава государства. Все мы имеем что-то такое, что создали во время работы, и вот он гордится островом Русский, еще мне называл несколько объектов. А вчера показал в Амурской области очередной уникальный проект, которым будет гордиться не только Россия, это мирового уровня, и сами технологии аналогов не имеют в мире вообще. Когда Путин мне рассказывает о Приморье и прочее, я ему всегда говорю, что ты молодец, что не бросил Дальний Восток, потому что после распада Союза я видел, к чему мог прийти этот край. Поэтому Русский, космодром в Амурской области, это такие точки не то что роста – будущего России. Как я часто говорил, что «Беларусь включат в состав России». Я говорю: мы с Путиным не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами. Мы, говорю, отстроим такое единство двух независимых государств, что у нас будут учиться. Будут учиться.

Александр Лукашенко: «Мы с Путиным не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами». Подробнее здесь.