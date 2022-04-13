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Лукашенко в Приморье: всегда говорю Путину, что молодец – не бросил Дальний Восток

13 апреля 2022 17:33
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Строительный тандем, новые экономические задачи и перспектива создания совместных предприятий. Рабочий визит Александра Лукашенко в Россию продолжил плодотворный рабочий день в Приморском крае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко в Приморье: всегда говорю Путину, что молодец – не бросил Дальний Восток-1

Владивосток – от слов «владеющий Востоком». Владимир Путин эти державные смыслы наполнил новыми делами. Наш Президент понимает, что такое хозяйский подход к родной земле. Сам такой.

Лукашенко в Приморье: всегда говорю Путину, что молодец – не бросил Дальний Восток-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В России есть знаковые объекты «путинского периода», я их называю памятники, которые воздвигает глава государства. Все мы имеем что-то такое, что создали во время работы, и вот он гордится островом Русский, еще мне называл несколько объектов. А вчера показал в Амурской области очередной уникальный проект, которым будет гордиться не только Россия, это мирового уровня, и сами технологии аналогов не имеют в мире вообще. Когда Путин мне рассказывает о Приморье и прочее, я ему всегда говорю, что ты молодец, что не бросил Дальний Восток, потому что после распада Союза я видел, к чему мог прийти этот край. Поэтому Русский, космодром в Амурской области, это такие точки не то что роста – будущего России. Как я часто говорил, что «Беларусь включат в состав России». Я говорю: мы с Путиным не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами. Мы, говорю, отстроим такое единство двух независимых государств, что у нас будут учиться. Будут учиться.

Александр Лукашенко: «Мы с Путиным не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами». Подробнее здесь.

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Евгений Пустовой # Фотофакт

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