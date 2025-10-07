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Масштабная забастовка транспортников парализовала жизнь в столице Перу

07 октября 2025 07:51
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Масштабная забастовка водителей общественного транспорта парализовала жизнь в столице Перу. Сотрудникам учреждений официально разрешили опаздывать на работу, во многих школах отменили занятия. Университеты перешли на дистанционное обучение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабная забастовка транспортников парализовала жизнь в столице Перу-2

Водители требуют остановить рост преступности и защитить их от нападений и грабежей. Мирный протест приобрел более жесткий характер. Демонстранты стали перекрывать улицы и дороги, поджигать покрышки. Для разгона забастовщиков направили усиленные наряды полиции, которые использовали дубинки и слезоточивый газ.

# Акции протеста

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