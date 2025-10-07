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Жителя Хорватии укусила гадюка, но сама умерла из-за алкоголя в его крови

07 октября 2025 08:15
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Жителя Хорватии укусила гадюка, но сама умерла из-за алкоголя в его крови-0

В Хорватии пьяный мужчина был укушен гадюкой, но из-за высокого содержания алкоголя в крови она вскоре умерла сама. Об этом пишет Газета.Ru.

Штефан Радулич прогуливался после деловой встречи и случайным образом наткнулся на гадюку, которая, чувствуя опасность, ужалила его в ногу. После того как змея укусила Штефана Радулича, она начала терять координацию и вскоре умерла. 

«Уже хотел бежать к врачу, но заметил, что с ней что-то не так – глаза наполовину закрыты, шатается, дважды ударилась головой о дерево», – рассказал он.

Врачи полагают, что алкоголь нейтрализовал яд змеи, благодаря чему жертва не получила серьезных травм.

Фото: pixabay

# калейдоскоп

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