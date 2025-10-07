Телефонные мошенники стали выдавать себя за работников ГАИ и ЖКХ

Предлагают оплатить липовый штраф или подать заявление на льготы по коммунальным услугам. Телефонные мошенники выдают себя за работников ГАИ и ЖКХ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В мессенджеры приходят сообщения под видом «писем счастья» для автомобилистов. Отправитель – «Штрафы ГАИ». Предлагают оплатить административное взыскание за превышение скорости, ниже сразу кнопка для оплаты. Нажав на нее, можно лишиться всех денег, которые есть на карте. Само сообщение составлено с ошибками. Поступают звонки и пожилым людям от лжеработников ЖКХ.

Так, жительница агрогородка в Гродненском районе поверила, что будет меньше платить за коммунальные услуги, если продиктует по телефону номер своего пенсионного удостоверения. Оказалось, на нее собирались оформить кредит.