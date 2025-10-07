Телефонные мошенники стали выдавать себя за работников ГАИ и ЖКХ

Предлагают оплатить липовый штраф или подать заявление на льготы по коммунальным услугам. Телефонные мошенники выдают себя за работников ГАИ и ЖКХ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Предлагают оплатить липовый штраф или подать заявление на льготы по коммунальным услугам. Телефонные мошенники выдают себя за работников ГАИ и ЖКХ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В мессенджеры приходят сообщения под видом «писем счастья» для автомобилистов. Отправитель – «Штрафы ГАИ». Предлагают оплатить административное взыскание за превышение скорости, ниже сразу кнопка для оплаты. Нажав на нее, можно лишиться всех денег, которые есть на карте. Само сообщение составлено с ошибками. Поступают звонки и пожилым людям от лжеработников ЖКХ.
Так, жительница агрогородка в Гродненском районе поверила, что будет меньше платить за коммунальные услуги, если продиктует по телефону номер своего пенсионного удостоверения. Оказалось, на нее собирались оформить кредит.
Дайте номер своего пенсионного – и будете с 1 октября меньше платить. Я дала им номер пенсионного. Теперь какой-то хлопец звонит и давай: про кредиты и это все. Короче, я выключила телефон.
Ярослав Василевский, официальный представитель УВД Гродненского облисполкома:
Несмотря на то, что женщина распознала мошенников, одну ошибку она все-таки допустила, сообщив номер пенсионного удостоверения. К счастью, никаких финансовых потерь гражданка не понесла. Сейчас милицией проводится проверка, предпринимаются меры по недопущению использования в противоправной деятельности личной информации, полученной злоумышленниками.
Уже активизировались и сезонные мошенники, в частности, продавцы новогодних елей. Жительница Гродно оформила заказ в соцсетях, внесла предоплату, но товар так и не получила. Милиция приняла меры по блокировке аккаунта продавца.