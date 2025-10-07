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Телефонные мошенники стали выдавать себя за работников ГАИ и ЖКХ

07 октября 2025 07:48
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Предлагают оплатить липовый штраф или подать заявление на льготы по коммунальным услугам. Телефонные мошенники выдают себя за работников ГАИ и ЖКХ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Телефонные мошенники стали выдавать себя за работников ГАИ и ЖКХ-2

В мессенджеры приходят сообщения под видом «писем счастья» для автомобилистов. Отправитель – «Штрафы ГАИ». Предлагают оплатить административное взыскание за превышение скорости, ниже сразу кнопка для оплаты. Нажав на нее, можно лишиться всех денег, которые есть на карте. Само сообщение составлено с ошибками. Поступают звонки и пожилым людям от лжеработников ЖКХ. 

Так, жительница агрогородка в Гродненском районе поверила, что будет меньше платить за коммунальные услуги, если продиктует по телефону номер своего пенсионного удостоверения. Оказалось, на нее собирались оформить кредит.

Телефонные мошенники стали выдавать себя за работников ГАИ и ЖКХ-4

Дайте номер своего пенсионного – и будете с 1 октября меньше платить. Я дала им номер пенсионного. Теперь какой-то хлопец звонит и давай: про кредиты и это все. Короче, я выключила телефон.

Телефонные мошенники стали выдавать себя за работников ГАИ и ЖКХ-6

Ярослав Василевский, официальный представитель УВД Гродненского облисполкома:
Несмотря на то, что женщина распознала мошенников, одну ошибку она все-таки допустила, сообщив номер пенсионного удостоверения. К счастью, никаких финансовых потерь гражданка не понесла. Сейчас милицией проводится проверка, предпринимаются меры по недопущению использования в противоправной деятельности личной информации, полученной злоумышленниками.

Уже активизировались и сезонные мошенники, в частности, продавцы новогодних елей. Жительница Гродно оформила заказ в соцсетях, внесла предоплату, но товар так и не получила. Милиция приняла меры по блокировке аккаунта продавца.

# Мошенничество # Милиция Беларуси

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