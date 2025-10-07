В Минске подвели итоги конкурса «Минская смена-2025». Пообщались с обладательницей Гран-при

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Алина Антоненко, специалист по работе с молодежью КУП «Минскхлебпром», и Егор Подоляк, главный специалист отдела общественно-массовой работы и молодежной политики главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома.

Алина Антоненко, специалист по работе с молодежью КУП «Минскхлебпром»:

Проект я начала делать в начале весны 2025 года, еще до того, как узнала, что такое вообще «Минская смена», что существует такой конкурс. Возникла идея. Мы в этом году празднуем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Почему бы не показать людям, как выглядел хлеб того времени и каким был на вкус?

Все началось, конечно, с поиска в архивах всей нужной информации. В этот момент я как раз таки узнала про «Минскую смену», почему бы не попробовать. В таких проектах я участвую впервые, неожиданно было, что оказался итог таким успешным.