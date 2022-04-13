Министр сельского хозяйства Беларуси: «Очень важен для нас сейчас порт Владивостока»

Строительный тандем, новые экономические задачи и перспектива создания совместных предприятий. Визит Александра Лукашенко в Россию продолжил плодотворный рабочий день в Приморском крае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чтобы взять интервью у белорусских министров, наши российские коллеги выстраивались в очередь.
Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Очень важен для нас сейчас порт Владивостока как таковой, потому что в связи с определенными политическими событиями понимаете, что порт Одессы для нас закрыт, и нам было сложно дифференцировать нашу продукцию на Китай через другие порты. Было несколько вариантов, но наиболее оптимально сработал именно порт Владивостока.
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