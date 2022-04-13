Прямой эфир

Министр сельского хозяйства Беларуси: «Очень важен для нас сейчас порт Владивостока»

13 апреля 2022 19:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Строительный тандем, новые экономические задачи и перспектива создания совместных предприятий. Визит Александра Лукашенко в Россию продолжил плодотворный рабочий день в Приморском крае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы взять интервью у белорусских министров, наши российские коллеги выстраивались в очередь.

Министр сельского хозяйства Беларуси: «Очень важен для нас сейчас порт Владивостока» -1

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Очень важен для нас сейчас порт Владивостока как таковой, потому что в связи с определенными политическими событиями понимаете, что порт Одессы для нас закрыт, и нам было сложно дифференцировать нашу продукцию на Китай через другие порты. Было несколько вариантов, но наиболее оптимально сработал именно порт Владивостока.

Читайте также:

Слуцкий пояс и джерси с автографом. Какие сувениры Александр Лукашенко привез в Приморский край?

«Хоть 3-4 человека дай». Зачем Лукашенко люди из Приморского края?

«Рассматриваем вопросы нового строительства». Министр архитектуры о помощи коллегам на Дальнем Востоке

# Беларусь-Россия # общество # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Как раз тот момент, чтобы попробовать». Какие белорусские специалисты наиболее востребованы в Приморье?
13 апреля 2022 19:21

«Как раз тот момент, чтобы попробовать». Какие белорусские специалисты наиболее востребованы в Приморье?

Лукашенко о развитии в Беларуси космической отрасли: я как человек деревенский потихоньку эти школы поддерживал
13 апреля 2022 19:09

Лукашенко о развитии в Беларуси космической отрасли: я как человек деревенский потихоньку эти школы поддерживал

Слуцкий пояс и джерси с автографом. Какие сувениры Александр Лукашенко привёз в Приморский край?
13 апреля 2022 18:37

Слуцкий пояс и джерси с автографом. Какие сувениры Александр Лукашенко привёз в Приморский край?