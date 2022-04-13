Министр сельского хозяйства Беларуси: «Очень важен для нас сейчас порт Владивостока»

Строительный тандем, новые экономические задачи и перспектива создания совместных предприятий. Визит Александра Лукашенко в Россию продолжил плодотворный рабочий день в Приморском крае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы взять интервью у белорусских министров, наши российские коллеги выстраивались в очередь.