Шпиц Умка сопровождал Президента в поездке в Приморский край. Он побывал на шоу в океанариуме

Строительный тандем, новые экономические задачи и перспектива создания совместных предприятий. Рабочий визит Александра Лукашенко в Россию продолжил плодотворный рабочий день в Приморском крае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.