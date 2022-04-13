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Шпиц Умка сопровождал Президента в поездке в Приморский край. Он побывал на шоу в океанариуме

13 апреля 2022 18:28
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Строительный тандем, новые экономические задачи и перспектива создания совместных предприятий. Рабочий визит Александра Лукашенко в Россию продолжил плодотворный рабочий день в Приморском крае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шпиц Умка сопровождал Президента в поездке в Приморский край. Он побывал на шоу в океанариуме-1

Шпиц Умка сопровождал Президента в поездке в Приморский край. Он побывал на шоу в океанариуме-3

Чего нет в Беларуси, так это океанариума. Приморский является крупнейшим в мире. Бывалые моряки рассказывают, что дельфины не каждого подпускают к себе. Президент, глядя на шоу, вспомнил, как тепло его встречали дельфины на Кубе.

Шпиц Умка сопровождал Президента в поездке в Приморский край. Он побывал на шоу в океанариуме-6

Шпиц Умка сопровождал Президента в поездке в Приморский край. Он побывал на шоу в океанариуме-8

Представление 13 апреля никого не оставило равнодушным. Даже самый известный Умка Беларуси наблюдал с интересом за этим действом. Что и говорить, Дальний Восток – его историческая родина.

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# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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