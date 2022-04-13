Шпиц Умка сопровождал Президента в поездке в Приморский край. Он побывал на шоу в океанариуме

Строительный тандем, новые экономические задачи и перспектива создания совместных предприятий. Рабочий визит Александра Лукашенко в Россию продолжил плодотворный рабочий день в Приморском крае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Строительный тандем, новые экономические задачи и перспектива создания совместных предприятий. Рабочий визит Александра Лукашенко в Россию продолжил плодотворный рабочий день в Приморском крае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чего нет в Беларуси, так это океанариума. Приморский является крупнейшим в мире. Бывалые моряки рассказывают, что дельфины не каждого подпускают к себе. Президент, глядя на шоу, вспомнил, как тепло его встречали дельфины на Кубе.
Представление 13 апреля никого не оставило равнодушным. Даже самый известный Умка Беларуси наблюдал с интересом за этим действом. Что и говорить, Дальний Восток – его историческая родина.
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