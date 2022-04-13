Слуцкий пояс и джерси с автографом. Какие сувениры Александр Лукашенко привёз в Приморский край?

Строительный тандем, новые экономические задачи и перспектива создания совместных предприятий. Рабочий визит Александра Лукашенко в Россию продолжил плодотворный рабочий день в Приморском крае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Строительный тандем, новые экономические задачи и перспектива создания совместных предприятий. Рабочий визит Александра Лукашенко в Россию продолжил плодотворный рабочий день в Приморском крае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Исходя из протокола, стороны обменялись подарками. Президент презентовал продуктовую корзину, такую же, как и Владимиру Путину вчера [12 апреля – прим. ред.], и Слуцкий пояс. Наше сотрудничество переплетено, как нити в этой восстановленной реликвии.
Останется во Владивостоке на самом почетном месте в музее и джерси с автографом от Первого.
А вот Александру Лукашенко помимо прочего подарили фотоальбом с черно-белыми фотографиями о его первом визите в Приморье.
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