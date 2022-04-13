Лукашенко о развитии в Беларуси космической отрасли: я как человек деревенский потихоньку эти школы поддерживал

Строительный тандем, новые экономические задачи и перспектива создания совместных предприятий. Визит Александра Лукашенко в Россию продолжил плодотворный рабочий день в Приморском крае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Строительный тандем, новые экономические задачи и перспектива создания совместных предприятий. Визит Александра Лукашенко в Россию продолжил плодотворный рабочий день в Приморском крае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Официальная встреча главы государства с губернатором Приморского края проходит здесь, в Доме переговоров. Беларусь здесь любят и ждут, поэтому даже на панно, где изображен трал, дипломатично подчеркнуты цвета нашего флага.
Во Владивостоке нашего Президента называют белорусским Батькой. По-отцовски сохранил то, что было создано еще раньше. И, учитывая возможности Беларуси, развивает эти компетенции.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я как человек деревенский, а деревенские, они такие люди, прижимистые – жалко бросать, ну я потихоньку эти школы поддерживал, и они оказались востребованными. Поэтому, если нам нужен сегодня космический аппарат дистанционного зондирования (вчера с Путиным мы обсуждали очень предметно, это один из крупных вопросов), мы создаем один из лучших в мире. Сегодня мы можем это производить. Мы производим целевую аппаратуру дистанционного зондирования Земли, ставим на платформу российскую: программное обеспечение все делаем – пожалуйста, мы создаем эту группировку. Она уже называется белорусско-российская. Спутники связи, шесть спутников. Поэтому компетенции остались, и вот они сегодня востребованы. Я это долго говорю, чтобы вы понимали, что небольшая Беларусь, но мы можем эти компетенции переносить на эту землю.
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