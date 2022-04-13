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Лукашенко о развитии в Беларуси космической отрасли: я как человек деревенский потихоньку эти школы поддерживал

13 апреля 2022 19:09
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Строительный тандем, новые экономические задачи и перспектива создания совместных предприятий. Визит Александра Лукашенко в Россию продолжил плодотворный рабочий день в Приморском крае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко о развитии в Беларуси космической отрасли: я как человек деревенский потихоньку эти школы поддерживал-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Официальная встреча главы государства с губернатором Приморского края проходит здесь, в Доме переговоров. Беларусь здесь любят и ждут, поэтому даже на панно, где изображен трал, дипломатично подчеркнуты цвета нашего флага.

Лукашенко о развитии в Беларуси космической отрасли: я как человек деревенский потихоньку эти школы поддерживал-4

Во Владивостоке нашего Президента называют белорусским Батькой. По-отцовски сохранил то, что было создано еще раньше. И, учитывая возможности Беларуси, развивает эти компетенции.

Лукашенко о развитии в Беларуси космической отрасли: я как человек деревенский потихоньку эти школы поддерживал-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я как человек деревенский, а деревенские, они такие люди, прижимистые – жалко бросать, ну я потихоньку эти школы поддерживал, и они оказались востребованными. Поэтому, если нам нужен сегодня космический аппарат дистанционного зондирования (вчера с Путиным мы обсуждали очень предметно, это один из крупных вопросов), мы создаем один из лучших в мире. Сегодня мы можем это производить. Мы производим целевую аппаратуру дистанционного зондирования Земли, ставим на платформу российскую: программное обеспечение все делаем – пожалуйста, мы создаем эту группировку. Она уже называется белорусско-российская. Спутники связи, шесть спутников. Поэтому компетенции остались, и вот они сегодня востребованы. Я это долго говорю, чтобы вы понимали, что небольшая Беларусь, но мы можем эти компетенции переносить на эту землю.

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# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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