Лукашенко о развитии в Беларуси космической отрасли: я как человек деревенский потихоньку эти школы поддерживал

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я как человек деревенский, а деревенские, они такие люди, прижимистые – жалко бросать, ну я потихоньку эти школы поддерживал, и они оказались востребованными. Поэтому, если нам нужен сегодня космический аппарат дистанционного зондирования (вчера с Путиным мы обсуждали очень предметно, это один из крупных вопросов), мы создаем один из лучших в мире. Сегодня мы можем это производить. Мы производим целевую аппаратуру дистанционного зондирования Земли, ставим на платформу российскую: программное обеспечение все делаем – пожалуйста, мы создаем эту группировку. Она уже называется белорусско-российская. Спутники связи, шесть спутников. Поэтому компетенции остались, и вот они сегодня востребованы. Я это долго говорю, чтобы вы понимали, что небольшая Беларусь, но мы можем эти компетенции переносить на эту землю.

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