Новый кластер будет заниматься реализацией машин, техническим обслуживанием и ремонтом. Проект называют важным шагом для расширения сотрудничества с регионом.
Из-за полученных тяжелых ранений женщине потребовалась ампутация конечностей.
Александр Лукашенко и Владимир Путин коснулись особо актуальных тем повестки дня.
Организаторами выступили дипломатические миссии Беларуси и России в Австрии при поддержке внешнеполитических ведомств обеих стран.
В нем разместят востребованные в Приморье отечественные машины городского назначения – от общественного транспорта до коммунальных.
Рассказываем о деловых контактах и дружбе с островом в Тихом океане.
Реализация этого проекта сократит время в пути между двумя столицами почти в три раза.
«Президент неоднократно говорил, что сейчас трудное время, но время больших возможностей».
Отрабатывалось отражение агрессии на центральноазиатском направлении. Было задействовано более 47 тысяч человек, 2 тысячи единиц вооружения, 90 летательных аппаратов и 77 кораблей.
«Он не прячется за дипломатическими формулировками».
Президент открыто обозначил: мы никогда не были предателями. Хотя и у Александра Лукашенко лично есть свое понимание отдельных аспектов конфликта в Украине, но мы всегда будем привержены нашему общему курсу.
Товарооборот между Беларусью и Россией за 8 месяцев увеличился на 20%.
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