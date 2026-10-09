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Новости по тегу #Беларусь-Россия

В Магаданской области открылся мультибрендовый центр белорусской техники
09 октября 2026 06:04

В Магаданской области открылся мультибрендовый центр белорусской техники

Гражданка Беларуси получила тяжелые ранения в Брянской области – МИД
08 октября 2026 13:48

Гражданка Беларуси получила тяжелые ранения в Брянской области – МИД

Телефонный разговор Лукашенко и Путина состоялся 7 октября
07 октября 2026 10:50

Телефонный разговор Лукашенко и Путина состоялся 7 октября

К 85-летию Малого Тростенца в Вене прошел международный круглый стол
06 октября 2026 15:25

К 85-летию Малого Тростенца в Вене прошел международный круглый стол

Новый мультибрендовый центр белорусской техники строят во Владивостоке
06 октября 2026 11:10

Новый мультибрендовый центр белорусской техники строят во Владивостоке

На Сахалине перенимают белорусские технологии в сельском хозяйстве
05 октября 2026 16:44

На Сахалине перенимают белорусские технологии в сельском хозяйстве

Лукашенко поддержал строительство высокоскоростной магистрали между Минском и Москвой
05 октября 2026 16:33

Лукашенко поддержал строительство высокоскоростной магистрали между Минском и Москвой

Почему Лукашенко акцентирует внимание на отношениях с Россией? Рассказал военный эксперт
04 октября 2026 18:10

Почему Лукашенко акцентирует внимание на отношениях с Россией? Рассказал военный эксперт

Министр обороны Беларуси наблюдал за финальным этапом командно-штабных учений «Центр» в России
03 октября 2026 07:55

Министр обороны Беларуси наблюдал за финальным этапом командно-штабных учений «Центр» в России

Лукашенко: благодарен Трампу за то, что он открыто обнажил политику Запада
02 октября 2026 17:02

Лукашенко: благодарен Трампу за то, что он открыто обнажил политику Запада

«Мы никогда не были предателями» – Лукашенко об общем курсе Беларуси с Россией
02 октября 2026 13:43

«Мы никогда не были предателями» – Лукашенко об общем курсе Беларуси с Россией

Премьер-министры Беларуси и России рассмотрели 15 ключевых вопросов в Минске
01 октября 2026 17:51

Премьер-министры Беларуси и России рассмотрели 15 ключевых вопросов в Минске