«Там дисциплинка похлеще, чем у русских и белорусов». Лукашенко сравнил ковидный режим в разных странах

Строительный тандем, новые экономические задачи и перспектива создания совместных предприятий. Рабочий визит Александра Лукашенко в Россию продолжил плодотворный рабочий день в Приморском крае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Губернатор Приморского края: товарооборот с Беларусью достигнет в 2022 году 6 миллиардов рублей – читать здесь.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Сейчас перспективы сотрудничества в более ярких тонах. Свой подарок получила и пресса региона. Вопросы были разные – ответы конкретные. Чтобы задать свои вопросы, стоило прилететь за тысячи километров и мне с коллегами.
– Многих поразила ваша позиция по коронавирусу. Вы даже там ругали, чтобы маски не заставляли носить. И вы справились. Это что, медицина у вас хорошая?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы скоро разберемся в коронавирусе и оценим и плюсы, и минусы. Я не хочу сказать, что мы там все правильно делали, но я назвал цифру, уже почти три года бушует этот коронавирус. За весь промежуток времени около 8 тысяч было. Всего за три года. Назовите хоть одну страну по удельному весу, которая сработала так по коронавирусу. И потом, наша позиция исходила из конкретных условий.
Вот я смотрю, с Олегом [Кожемяко – прим. ред.] мы обсуждали, Китай. Там одна, две – и мгновенно 15-30 миллионов закрываются. Шанхай закрыт. Закрываются, никто не выйдет на улицу. Там дисциплинка похлеще, чем у русских и белорусов. Там если сказано сидеть – сидеть. У нас другая ситуация. Но перебора быть не должно. Человек иммунитет свой тренирует, тренирует – не болеет. Как только спрятался – иммунитет расслабился, и как морж будет лежать на песчаном пляже. Вышел потом – и опять подхватил. Это просто экспромтом выводы. Это надо все обдумать, когда это все закончится. Идет передел мира. Так? Скажите, какую роль пандемия сыграла в этом?
– Сильную.
– Вот видите, вы знаете. А я пока еще нет, но тоже склоняюсь к этому. Наверное, и этот фактор будет. Когда мы это все сопоставим, сделаем соответствующие выводы. Но то, что белорусский путь оказался правильным и сейчас всеми востребован, даже отчасти в России.