«Там дисциплинка похлеще, чем у русских и белорусов». Лукашенко сравнил ковидный режим в разных странах

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы скоро разберемся в коронавирусе и оценим и плюсы, и минусы. Я не хочу сказать, что мы там все правильно делали, но я назвал цифру, уже почти три года бушует этот коронавирус. За весь промежуток времени около 8 тысяч было. Всего за три года. Назовите хоть одну страну по удельному весу, которая сработала так по коронавирусу. И потом, наша позиция исходила из конкретных условий.

Вот я смотрю, с Олегом [Кожемяко – прим. ред.] мы обсуждали, Китай. Там одна, две – и мгновенно 15-30 миллионов закрываются. Шанхай закрыт. Закрываются, никто не выйдет на улицу. Там дисциплинка похлеще, чем у русских и белорусов. Там если сказано сидеть – сидеть. У нас другая ситуация. Но перебора быть не должно. Человек иммунитет свой тренирует, тренирует – не болеет. Как только спрятался – иммунитет расслабился, и как морж будет лежать на песчаном пляже. Вышел потом – и опять подхватил. Это просто экспромтом выводы. Это надо все обдумать, когда это все закончится. Идет передел мира. Так? Скажите, какую роль пандемия сыграла в этом?

– Сильную.

– Вот видите, вы знаете. А я пока еще нет, но тоже склоняюсь к этому. Наверное, и этот фактор будет. Когда мы это все сопоставим, сделаем соответствующие выводы. Но то, что белорусский путь оказался правильным и сейчас всеми востребован, даже отчасти в России.