Наше наследие и величайшая ценность! Как Беларусь отпраздновала День Независимости

День освобождения белорусской столицы от немецко-фашистских захватчиков – 3 июля 1944 года – для нашего народа стал символом мужества, свободы и патриотизма. Добра и счастья под мирным небом независимой Беларуси пожелал соотечественникам глава нашего государства. Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Независимости.

Суверенитет и независимость – это базовая, объединяющая ценность нашего общества, во главе которого стоит сильный лидер. У Беларуси собственный путь, идя по которому страна решает вопросы экономики и социальной политики, строит будущее для своих детей и защищает народные достижения – наше общее достояние. Наше общее достояние! Беларусь празднует День Независимости.

Поздравления с Днем Независимости поступают в адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко и белорусского народа от руководителей зарубежных государств, международных организаций и интеграционных объединений, политических и общественных деятелей. В их числе руководители России, Китая, США, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана, Монголии, Турции, КНДР, Пакистана, Израиля, Саудовской Аравии, Омана, ОАЭ, Египта, Бахрейна, Вьетнама, Никарагуа, Мьянмы, ЮАР, Марокко, Алжира, Иордании, Камбоджи, Палестины, Судана, Республики Чад. Поздравления Президенту и белорусскому народу продолжают поступать. Зарубежные лидеры поздравляют Лукашенко и белорусский народ с Днем Независимости.

1100 дней боли, страха и мужества. Ровно 82 года назад советские войска стерли линию нацистской оккупации с карты Минска. 3 июля 1944 года навсегда вернуло в разрушенный город мир и надежду, став главным символом свободы всей нашей страны. Ключевой вехой грандиозной наступательной операции «Багратион» стало освобождение Минска. Это масштабное сражение вошло в историю Великой Отечественной войны как одно из самых успешных. 82 года под мирным небом: Минск отмечает годовщину освобождения от нацистской оккупации.

Беларусь – единственное на постсоветском пространстве государство, где День Независимости ориентирован на события Великой Отечественной войны. Историческая память – фундамент нашего суверенитета. Именно поэтому дата 3 июля была подтверждена народом на республиканском референдуме – в память об освобождении столицы от немецко-фашистских захватчиков. Это символ нашей свободы, а еще уважения и благодарности тем, кто дал возможность жить на своей земле. Исторический выбор! Более 88% белорусов в 1996-м поддержали инициативу Президента о переносе празднования Дня Независимости

Подавляющее большинство белорусов разделяет исторические и духовные смыслы главного государственного праздника. Это подтверждают данные республиканского социологического опроса. День Независимости Беларуси – близок каждому. Почти 70 % граждан называют 3 июля личной датой. Для них это синоним мирного неба, памяти о героях Великой Отечественной войны и гордости за наш суверенитет. Особый акцент на поколении будущем. Белорусская молодежь перенимает традиции, сохраняя связь времен и поколений. Почти 90% белорусов разделяют ценностное наполнение Дня Независимости.

Сегодня, 3 июля, в День Независимости, молодежный патриотический проект «Поезд Памяти» прибыл в город-герой Минск – финальную точку своего масштабного маршрута. Проект объединил 200 лучших школьников из почти 20 стран. Это был самый длительный урок истории в их жизни. Позади – 12 городов боевой славы. Кульминация масштабного патриотического проекта приурочена к знаковой дате – Дню освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Константин Косачев, заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания России:

Ребята, конечно же, не просто узнают новое об истории Великой Отечественной войны, о вкладе своих стран, они узнают друг друга. Они узнают то, чем сейчас живут их страны, чем сейчас гордятся их народы. И я уверен, что в дальнейшем они уже не будут представителями только своей страны, только своего народа. Хотя это самое главное. Они обязательно станут, в самом хорошем смысле слова, интернационалистами, они поймут, что такое настоящая дружба, что такое настоящие человеческие отношения, и как важно эти человеческие отношения не просто сохранять, но нести в будущее. Вот о чем наш проект «Поезд Памяти», и вот почему мы считаем, что мы на правильном пути. Далее читайте здесь.

Тысячи белорусов сегодня, 3 июля, идут к мемориалам, чтобы почтить память предков, которые завоевали для нас право на мирное небо, на жизнь, на будущее наших детей. Жители и гости Минска несут цветы к монументу Победы. У его подножия уже ровно 65 лет горит Вечный огонь. Его зажгли от пламени, доставленного из Ленинграда 3 июля 1961 года. Этот символ памяти более четырех десятилетий бережно охраняет легендарный Пост №1. Дань памяти: жители и гости Минска несут цветы к монументу Победы.

На Кургане Славы собрались ветераны, молодежь, представители трудовых коллективов и высшие должностные лица. К подножию возложили венок от Президента. Строительство Кургана Славы началось осенью 1967 года и сразу же стало всенародным. К подножию будущего монумента со всех концов большой страны стекались тысячи людей – каждый старался привезти горсть земли с мест боевой славы в память о тех, кто отдал жизнь за мирное небо. Сегодня с этой же миссией у мемориала сотни людей. От имени Президента всех присутствующих и белорусский народ поздравил государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси. Вольфович: каждый народ имеет право на собственный путь.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Мир будущего – это мир, в котором каждый народ имеет право на собственный путь. Беларусь последовательно отстаивает именно такую архитектуру: без диктата, без двойных стандартов, на основе уважения и взаимной выгоды. Настоящая сила XXI века – это не способность навредить, а способность договариваться, предотвращать конфликты и строить доверие там, где его уже почти не осталось. Именно такой мы хотим видеть международную систему. Именно такой образ Беларуси мы отстаиваем перед лицом всего мирового сообщества. Открытая страна, мирная страна, страна, которой есть что сказать миру.

Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Наше единство является лучшей наглядной демонстрацией для всех недругов, что белорусские Вооруженные Силы и другие воинские формирования вместе со всем белорусским народом готовы в любой момент дать достойный отпор врагу. Участники проекта «Поезд Памяти» посетили мероприятия на Кургане Славы.

Сегодня, когда штормит весь мир, геополитическая ситуация обязывает нас держать порох сухим. Об этом всегда прямо и открыто говорит наш Президент. И даже в этот особый день, чтобы страна спокойно праздновала, тысячи военнослужащих (от рядовых до офицеров) на своих боевых постах несут службу ради мира! У безопасности нет выходных и праздников. Лучшая работа спецназа всегда незаметна. Если вы спокойно гуляете с семьей и чувствуете себя в безопасности, это значит, что мы все делаем правильно. Ваша уверенность в безопасности – это наша повседневная служба. Спецназ внутренних войск Министерства внутренних дел всегда на страже. Мы рядом. С Днем Независимости Республики Беларусь! Люди в погонах поздравляют белорусов с Днем Независимости.

Площадь церемониалов в Брестской крепости – территория памятная и крайне торжественная. Одновременно может вмещать до 25-30 тысяч человек и ведет к главному символу негаснущей памяти – Вечному огню. В этот день в благодарность за мирную жизнь жители оставят россыпь алых цветов. Защитников Брестской крепости вспоминают в областном центре.

В полдень по всей Беларуси прозвучал праздничный колокольный звон, который символизирует благодарность за мирное небо, благополучие страны и память о павших в годы Великой Отечественной войны. ~ Сегодня такой неслучайный день, 82-я годовщина освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и День Независимости нашей страны. Неслучайно все мы здесь, потому что мы молимся за нашу страну, за наше Отечество и за каждого из нас, чтобы быть в мире и долголетии. В храмах Беларуси звучат благодарственные молитвы по случаю Дня Независимости.

Для жителей Могилева торжественный день 3 июля ознаменован также началом героической обороны города. 85 лет назад защитники более трех недель сдерживали превосходящие силы врага. Праздничные мероприятия охватили весь город. Главные проходят в мемориальном комплексе «Буйничское поле». – Это знаковое место. Может быть, отсюда начиналась наша история, наша Победа, которую мы помним, приумножаем, которую будем ценить всю нашу жизнь. Экскурсии, выставки и военные фильмы – показываем, как в Могилеве празднуют День Независимости.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Я не могу даже перечислить всего того, чего достигла наша страна за эти годы, годы суверенитета. Но самое важное для нас – это то, что мы живем на своей земле. По-моему, нет ничего более важного в жизни каждого человека, чтобы был мир и спокойствие. Читайте далее.

Праздничную атмосферу в парке Победы в Минске поддерживает развлекательная программа. Повсюду звучит музыка, а в зеленой зоне развернулась выставка военной техники. Особый интерес у гостей вызывает историческая экспозиция: советские бронемашины, тяжелые штурмовые орудия и единственный сохранившийся до наших дней символ Победы – легендарный танк Т-34. Рядом демонстрируют современные высокотехнологичные образцы вооружения и боевой экипировки. И куда же без солдатской каши. Аромат полевой кухни притягивает десятки желающих. Праздник «Под мирным небом Беларуси» проходит в парке Победы.

В Гомеле торжественное шествие в честь Дня Независимости объединило более 20 тысяч человек. По главной улице областного центра в единой праздничной колонне прошли представители власти, трудовые и творческие коллективы, спортсмены и молодежь. Гомельчане пришли на шествие целыми семьями – читайте здесь.

Брест празднует День Независимости Беларуси – показываем атмосферу в городе. Крепость наших сердец – центральным местом торжеств в День Независимости в Бресте стала легендарная Цитадель. Площадь церемониалов сегодня объединила тысячи гостей и жителей города над Бугом. По традиции, на площадь вынесли боевое знамя 393-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона. Это единственная воинская реликвия, которую защитники смогли сохранить летом 1941 года. В День Независимости воплощение получила и межрегиональная инициатива Бреста и Пензы. Белорусский и российский город обменялись тематическими муралами.

Маршрут праздничной колонны в Витебске пролегал к главному месту гордости и скорби витебчан – площади Победы. В этот праздничный день она стала сердцем масштабных торжеств. У подножия мемориального комплекса в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины прошел патриотический митинг. В знак памяти о героях Великой Отечественной войны к монументу легли цветы. Финальным аккордом митинга стало прохождение парадных расчетов. После торжественной части город погрузился в атмосферу масштабного народного гулянья. «Мы гордимся своей Беларусью». Витебчане рассказали, почему для них важен День Независимости.

35-летие независимости Беларуси совпало с Годом белорусской женщины. Это символично, ведь в становлении нашей страны женщины сыграли важную роль. Женщина-труженица, женщина-мать, даже женщина-космонавт – в историю вписано немало имен достойных белорусок. На праздничных мероприятиях в Гродно им особое внимание. Первая арт-площадка посвящена «Женщине-защитнице», которая в одном строю с мужчинами с боями шла к освобождению Беларуси. Читайте далее.

Абу-Бекир Шабанович, муфтий Мусульманского религиозного объединения Беларуси:

Накануне нашего Дня Независимости провели мы в группах воскресной школы чтения Корана. В память о всех бывших защитниках и жителей нашей республики, которые были в таких сложных условиях и отстояли страну. Это дает возможность заложить те большие патриотические начала нашей молодежи. Я выражаю уверенность и гарантирую, что после такого проведения на высоком религиозном уровне праздников общенародных, конечно же, будет только мирное наше население. В Минской соборной мечети почтили память героев Великой Отечественной войны.

Театрализованные номера, шоу-балет, выступления оркестра и заслуженных коллективов. В 2026 году организаторы удивили необычным форматом: на экранах сцены искусственный интеллект оживил известные произведения белорусских художников. Гости могут попробовать и блюда национальной кухни. От золотистых драников до домашней мачанки. На ярмарке можно не просто отправиться в гастрономическое путешествие, но и купить сувениры на память. Показываем атмосферу 3 июля у Дворца спорта.

В нашей выездной студии – абсолютно уникальный и исторический момент. В День Независимости в Беларуси рождаются не только новые союзы, но и настоящие медиасенсации. Свадьба в прямом эфире! 3 июля в выездной студии СТВ зарегистрировали брак.

Минск стал городом настоящего большого праздника. Народные гулянья по случаю Дня Независимости в столице прошли с размахом. В парках люди соревновались и в силе, и в ловкости, и в скорости, а ремесленники показывали результаты своего мастерства. По традиции, удивляли гостей яркой концертной программой. Гулянья продлятся до глубокой ночи – собрали самые яркие моменты Дня Независимости в Минске.