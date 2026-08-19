Егор Шарамков пробился в финал вольных упражнений на ЧЕ по спортивной гимнастике

В хорватском Загребе стартовал чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди мужчин и юниоров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Нашу команду представляют пять спортсменов. Основные надежды связаны с лидером национальной сборной Егором Шарамковым. Он поборется за награды в вольных упражнениях. Сегодня в квалификации Шарамков набрал 13, 966 балла и с 6-м результатом пробился в финал. Основная задача для белорусских гимнастов на этом чемпионате Европы – завоевать командную путевку на чемпионат мира, который пройдет в октябре в Нидерландах. На мировой форум квалифицируются 13 лучших дружин.