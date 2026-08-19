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Егор Шарамков пробился в финал вольных упражнений на ЧЕ по спортивной гимнастике

19 августа 2026 17:25
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В хорватском Загребе стартовал чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди мужчин и юниоров, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Нашу команду представляют пять спортсменов. Основные надежды связаны с лидером национальной сборной Егором Шарамковым. Он поборется за награды в вольных упражнениях. Сегодня в квалификации Шарамков набрал 13, 966 балла и с 6-м результатом пробился в финал. Основная задача для белорусских гимнастов на этом чемпионате Европы – завоевать командную путевку на чемпионат мира, который пройдет в октябре в Нидерландах. На мировой форум квалифицируются 13 лучших дружин.

# Гимнастика # Егор Шарамков

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