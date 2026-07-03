Прямой эфир

Экскурсии, выставки и военные фильмы – показываем, как в Могилеве празднуют День Независимости

03 июля 2026 11:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Для жителей Могилева торжественный день 3 июля ознаменован также началом героической обороны города. 85 лет назад защитники более трех недель сдерживали превосходящие силы врага. Праздничные мероприятия охватили весь город. Главные проходят в мемориальном комплексе «Буйничское поле», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь работает наша съемочная группа. На прямую связь со студией выходит Юлия Мычка.

Экскурсии, выставки и военные фильмы – показываем, как в Могилеве празднуют День Независимости-2

Юлия Мычка, корреспондент:
Официальный старт празднику в Могилеве дает Буйничское поле. Для каждого из нас этот кусочек земли – живая память о высокой цене мира, о стойкости и силе духа нашего народа.

Сегодня мы отмечаем День Независимости и 85-ю годовщину обороны Могилева. В 1941-м именно здесь защитники города 23 дня сдерживали вражеские войска, рвавшиеся к Москве. Подвиг оценили не сразу. Слава нашла героев спустя время, но во многом благодаря Константину Симонову. Он видел эти события своими глазами. Это был его первый военный репортаж. Говорят, тот номер «Известий» зачитали до дыр. В первые дни войны, среди ужаса и шока, людям нужны были героические примеры. Ими стали защитники Могилева.

Экскурсии, выставки и военные фильмы – показываем, как в Могилеве празднуют День Независимости-4

Это знаковое место. Может быть, отсюда начиналась наша история, наша Победа, которую мы помним, приумножаем, которую будем ценить всю нашу жизнь. 

Сегодня в память о героях в часовне зажигают свечи и читают молитвы. У мемориального комплекса прошел митинг. Хронологию тех страшных событий напомнила реконструкция со звуковыми спецэффектами и показательными полетами Могилевского аэроклуба.

Подробности в видео.

# День Независимости # День Независимости 3 июля в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Символ вечной благодарности! Белорусы возлагают цветы к обелиску Победы в Минске
03 июля 2026 11:10

Символ вечной благодарности! Белорусы возлагают цветы к обелиску Победы в Минске

Нет ничего более важного в жизни, чем мир и спокойствие – Кочанова
03 июля 2026 10:55

Нет ничего более важного в жизни, чем мир и спокойствие – Кочанова

Как воспитать настоящих патриотов – рассказал представитель Министерства обороны
03 июля 2026 09:34

Как воспитать настоящих патриотов – рассказал представитель Министерства обороны