Экскурсии, выставки и военные фильмы – показываем, как в Могилеве празднуют День Независимости

Для жителей Могилева торжественный день 3 июля ознаменован также началом героической обороны города. 85 лет назад защитники более трех недель сдерживали превосходящие силы врага. Праздничные мероприятия охватили весь город. Главные проходят в мемориальном комплексе «Буйничское поле», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Мычка, корреспондент:

Официальный старт празднику в Могилеве дает Буйничское поле. Для каждого из нас этот кусочек земли – живая память о высокой цене мира, о стойкости и силе духа нашего народа.

Сегодня мы отмечаем День Независимости и 85-ю годовщину обороны Могилева. В 1941-м именно здесь защитники города 23 дня сдерживали вражеские войска, рвавшиеся к Москве. Подвиг оценили не сразу. Слава нашла героев спустя время, но во многом благодаря Константину Симонову. Он видел эти события своими глазами. Это был его первый военный репортаж. Говорят, тот номер «Известий» зачитали до дыр. В первые дни войны, среди ужаса и шока, людям нужны были героические примеры. Ими стали защитники Могилева.