«Мы гордимся своей Беларусью». Витебчане рассказали, почему для них важен День Независимости

Вместе со всей страной День Независимости Беларуси сегодня отмечают и жители Витебска. Этот праздничный день в городе над Двиной начался с торжественного шествия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Маршрут праздничной колонны пролегал к главному месту гордости и скорби витебчан – площади Победы. В этот праздничный день она стала сердцем масштабных торжеств. У подножия мемориального комплекса в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины прошел патриотический митинг. В знак памяти о героях Великой Отечественной войны к монументу легли цветы. Финальным аккордом митинга стало прохождение парадных расчетов.

День Независимости – это очень важно для любого государства. Конечно, мы помним, какой ценой нам досталась независимость, поэтому мы здесь.

Это праздник для всей страны. Мы гордимся своей Беларусью и всегда будем ценить мирное небо и то, что у нас происходит в стране: наше развитие, наш правильный путь в будущее.

После торжественной части город погрузился в атмосферу масштабного народного гулянья. В эти минуты улицы и площади областного центра превратились в огромную творческую площадку под открытым небом. Для жителей и гостей города развернулись десятки тематических зон: от конкурсов и спортивных состязаний до мастер-классов. Свое творчество дарят артисты региона. Тысячи людей вышли на улицы, чтобы вместе разделить радость праздника.