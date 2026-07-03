Гала-концерт и акция «Споем гимн вместе!» – рассказываем о вечерней программе у стелы «Минск – город-герой»
Праздник в Минске перемещается к стелле «Минск – город-герой». Именно там пройдет республиканская акция «Споем гимн вместе». Тысячи голосов в унисон исполнят важную для каждого белоруса песню, чтобы еще раз доказать, что «Мы, беларусы, мірныя людзі...» В 23 часа небо над столицей озарит праздничный фейерверк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На локации работает и наша съемочная группа. Как пройдет этот вечер и чем он запомнится, рассказала корреспондент Диана Головач.
Диана Головач, корреспондент:
С праздником, с Днем Независимости! Мы находимся у обелиска «Минск – город-герой». Именно здесь вечером 3 июля пройдет праздничный гала-концерт и акция «Споем гимн вместе!» Лучшие голоса страны, любимые песни и та самая атмосфера, ради которой стоит выходить из дома даже в дождь.
Большой праздничный гала-концерт «Симфония созидания» стартует в 21:00. В программе – выступления популярных белорусских артистов. Чувствуется то волнение и трепетное ожидание, которое всегда сопутствует главным событиям страны. Все готово к тому, чтобы этот вечер стал незабываемым для тысяч зрителей.
Игорь Кривулько, главный режиссер гала-концерта:
В каждом номере у нас интершум, саунд-дизайн наших именитых брендов, которые стали известны на весь мир. Сегодня эти звуки, которые прозвучат на самом мероприятии, будут знакомы каждому белорусу.
Кульминацией вечера станет акция «Споем гимн вместе». В 22:55 по всей Беларуси зазвучат торжественные аккорды. Эта трогательная традиция появилась в 2007 году и за 19 лет стала настоящим символом единства нашей страны. Когда в общем порыве сливаются тысячи голосов, когда слова гимна звучат из каждого сердца. Мы не просто поем, мы вспоминаем о том, какой невероятной ценой нам досталась мирная жизнь, мы чтим подвиг поколений, отстоявших независимость, мы благодарим тех, кто и сегодня стоит на страже нашей Родины.
Ровно в 23:00 небо над Минском озарит праздничный фейерверк. Яркие разноцветные залпы, сменяющие друг друга под музыку, прогремят сразу в семи уголках столицы.
Подробности в видео.