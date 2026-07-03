Наше общее достояние! Беларусь празднует День Независимости
Суверенитет и независимость – это базовая, объединяющая ценность нашего общества, во главе которого стоит сильный лидер. Судьбы всех государств и народов складываются по-разному, и каждая из них уникальна по-своему, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У Беларуси собственный путь, идя по которому страна решает вопросы экономики и социальной политики, строит будущее для своих детей и защищает народные достижения – наше общее достояние.
Лукашенко: сегодня наша страна зазвучала на весь мир, сегодня мы имеем значение!
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мир, свобода, независимость – это наше наследие и величайшая ценность, которую нужно беречь и обязательно защищать.
Александр Лукашенко:
В нынешних непростых условиях ваша готовность освоить науку побеждать, овладеть самыми современными образцами вооружений, встать в случае необходимости на защиту Родины – и есть вклад в обеспечение суверенитета и независимости Беларуси.
Лукашенко о микроэлектронике: мы в этом плане мирового уровня и разработчики, и производители.
Александр Лукашенко:
Энергетика – гарант экономического развития. Это вопрос самодостаточности государства. Преимущества Беларуси в данном аспекте очевидны. Построенная АЭС серьезно укрепила нашу энергетическую независимость.
Александр Лукашенко:
Есть у нас «Славянский базар», есть «Александрия», есть у нас творческая интеллигенция – встречается в Бресте – театралы и так далее. Но вот такого уникального фестиваля – нет нигде! Я часто говорю, если вы хотите быть суверенными и независимыми – надо иметь свои традиции. Вот это – одна из традиций, которую мы создавали.