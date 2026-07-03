Наше общее достояние! Беларусь празднует День Независимости

Суверенитет и независимость – это базовая, объединяющая ценность нашего общества, во главе которого стоит сильный лидер. Судьбы всех государств и народов складываются по-разному, и каждая из них уникальна по-своему, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У Беларуси собственный путь, идя по которому страна решает вопросы экономики и социальной политики, строит будущее для своих детей и защищает народные достижения – наше общее достояние. Лукашенко: сегодня наша страна зазвучала на весь мир, сегодня мы имеем значение!

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мир, свобода, независимость – это наше наследие и величайшая ценность, которую нужно беречь и обязательно защищать.

Александр Лукашенко:

В нынешних непростых условиях ваша готовность освоить науку побеждать, овладеть самыми современными образцами вооружений, встать в случае необходимости на защиту Родины – и есть вклад в обеспечение суверенитета и независимости Беларуси.

Лукашенко о микроэлектронике: мы в этом плане мирового уровня и разработчики, и производители.

Александр Лукашенко:

Энергетика – гарант экономического развития. Это вопрос самодостаточности государства. Преимущества Беларуси в данном аспекте очевидны. Построенная АЭС серьезно укрепила нашу энергетическую независимость.