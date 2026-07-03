Вольфович: каждый народ имеет право на собственный путь

Пассажиры «Поезда Памяти» 3 июля побывают и на Кургане Славы. Мемориал расположен на месте, где летом 1944 года была разгромлена 105-тысячная группировка гитлеровских войск. Сегодня здесь собрались ветераны, молодежь, представители трудовых коллективов и высшие должностные лица. К подножию Кургана Славы возложили венок от Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Строительство Кургана Славы началось осенью 1967 года и сразу же стало всенародным. К подножию будущего монумента со всех концов большой страны стекались тысячи людей – каждый старался привезти горсть земли с мест боевой славы в память о тех, кто отдал жизнь за мирное небо. Сегодня с этой же миссией у мемориала сотни людей.

День Независимости объединяет людей. Беларусь – единственное на постсоветском пространстве государство, где День Независимости ориентирован на события Великой Отечественной войны. Историческая память – фундамент нашего суверенитета. Пока мы помним прошлое – у нас есть будущее. От имени Президента всех присутствующих и белорусский народ поздравил государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Мир будущего – это мир, в котором каждый народ имеет право на собственный путь. Беларусь последовательно отстаивает именно такую архитектуру: без диктата, без двойных стандартов, на основе уважения и взаимной выгоды. Настоящая сила XXI века – это не способность навредить, а способность договариваться, предотвращать конфликты и строить доверие там, где его уже почти не осталось. Именно такой мы хотим видеть международную систему. Именно такой образ Беларуси мы отстаиваем перед лицом всего мирового сообщества. Открытая страна, мирная страна, страна, которой есть что сказать миру.

Праздничная программа у Кургана Славы рассчитана на весь день. Самое зрелищное действо начнется вечером. У мемориала зазвучат шедевры мировой классики в исполнении Президентского оркестра. В 22:30 гостей ждет премьера – видеоинсталляция «Голос Кургана». Вслед за ней Минщина присоединится к республиканской акции «Споем гимн вместе».