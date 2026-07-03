Как в регионах Беларуси отметили День Независимости – подготовили обзор

Миллионы сердец, один гимн, тысячи слов благодарности ветеранам. Белорусы празднуют День Независимости – вечный символ свободы и любви к Родине, за которую отдавали самое ценное – свои жизни. Наше наследие и величайшая ценность! Беларусь празднует День Независимости У каждого региона своя программа, в афишах праздника – мероприятия с глубоким погружением в историю, митинги, шествия и парады, открытие новых объектов, народные гулянья, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Буйничское поле. Немцы назовут его «крепостью без стен». Здесь разбились их надежды на молниеносную победу. Здесь родились известные всему миру строки «Жди меня». А в озере Слез сегодня отражается наша главная Победа – мирное небо. В этот день сказать за него спасибо пришли тысячи людей. Именно отсюда, с Буйнического поля, свой праздничный маршрут начинают большинство могилевчан и гостей города, чтобы первым делом поклониться героям.

На Буйническое поле приходят целыми поколениями. Сразу три эпохи представляет семья Кротовых. Их прадед ушел на фронт в 16 лет и погиб в Эстонии. А вот дедушка Евгений Фролов стоял у истоков создания мемориала на Буйническом поле и помнит этот клочок земли еще пустым. Более того, именно его воинская часть участвовала в поднятии одного из самых ценных экспонатов этого памятного места – немецкого командирского танка, который был утоплен в реке Друть.

Город над Двиной сегодня тоже дышит историей. Под звуки праздничного марша проснулся Витебск. Тысячи людей шли к главному месту и гордости, и скорби – площади Победы. У подножия мемориального комплекса в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины прошел патриотический митинг. В знак памяти о героях Великой Отечественной войны к монументам легли цветы. Финальным аккордом стало прохождение парадных расчетов. «Мы гордимся своей Беларусью». Витебчане рассказали, почему для них важен День Независимости

В Гродно устроили шествие трудовых коллективов, людей, кто своим ежедневным трудом укрепляет экономический суверенитет страны. История развития завода – в красочных инсталляциях на параде автоплатформ.