«У безопасности нет выходных и праздников!» Люди в погонах поздравляют белорусов с Днем Независимости

Сегодня вспоминаем события 3 июля 1944-го, когда был освобожден наш родной Минск. Белорусский народ как никто другой знает истинную цену человеческой жизни и свободы. Наш святой долг – сохранить историческую память и никогда не допустить повторения тех страшных событий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, когда штормит весь мир, геополитическая ситуация обязывает нас держать порох сухим. Об этом всегда прямо и открыто говорит наш Президент. Именно поэтому в 2026-м особое пристальное внимание к подготовке войск. Внезапная проверка боеготовности подсветила нюансы, где стоит усилиться.

И даже в этот особый день, чтобы страна спокойно праздновала, тысячи военнослужащих (от рядовых до офицеров) на своих боевых постах несут службу ради мира! Жесткий разговор Лукашенко с военными! Президент лично подвел итоги большой проверки ВС Беларуси.