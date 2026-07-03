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«У безопасности нет выходных и праздников!» Люди в погонах поздравляют белорусов с Днем Независимости

03 июля 2026 08:00
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Сегодня вспоминаем события 3 июля 1944-го, когда был освобожден наш родной Минск. Белорусский народ как никто другой знает истинную цену человеческой жизни и свободы. Наш святой долг – сохранить историческую память и никогда не допустить повторения тех страшных событий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«У безопасности нет выходных и праздников!» Люди в погонах поздравляют белорусов с Днем Независимости-2

Сегодня, когда штормит весь мир, геополитическая ситуация обязывает нас держать порох сухим. Об этом всегда прямо и открыто говорит наш Президент. Именно поэтому в 2026-м особое пристальное внимание к подготовке войск. Внезапная проверка боеготовности подсветила нюансы, где стоит усилиться. 

«У безопасности нет выходных и праздников!» Люди в погонах поздравляют белорусов с Днем Независимости-4

И даже в этот особый день, чтобы страна спокойно праздновала, тысячи военнослужащих (от рядовых до офицеров) на своих боевых постах несут службу ради мира!

Жесткий разговор Лукашенко с военными! Президент лично подвел итоги большой проверки ВС Беларуси.

«У безопасности нет выходных и праздников!» Люди в погонах поздравляют белорусов с Днем Независимости-6

У безопасности нет выходных и праздников. Лучшая работа спецназа всегда незаметна. Если вы спокойно гуляете с семьей и чувствуете себя в безопасности, это значит, что мы все делаем правильно. Ваша уверенность в безопасности – это наша повседневная служба. Спецназ внутренних войск Министерства внутренних дел всегда на страже. Мы рядом. С Днем Независимости Республики Беларусь!

Подробнее в видео.

Свыше 100 праздничных программ – где пройдут мероприятия 3 июля в Минске, читайте здесь.

# День Независимости # Милиция Беларуси

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