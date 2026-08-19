В Минском областном училище олимпийского резерва заканчивается вступительная кампания

В нашей стране созданы все условия для занятий спортом, а также для дальнейшего развития атлетов, которые стремятся к наивысшим результатам. Минское областное училище олимпийского резерва – это одно из основных звеньев подготовки, здесь учеба сочетается с тренировочным процессом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В училище уже заканчивается подача документов, в этом году на обучение претендуют 72 новобранца, от седьмого класса до спецкурсов. 24 августа состоится заседание приемной комиссии, где будет рассмотрена каждая кандидатура.

Елена Казак, директор МГОУОР:

Самое главное требование, которое мы предъявляем к нашим учащимся, понятно, быть успешным в учебных дисциплинах, но и основной момент – это прогресс спортивных результатов. Ежегодно в нашем учреждении проходит аттестация, потому что наша цель – это передача в высшее звено, в национальную команду.

В начале года они подписывают договорные обязательства, мы обсуждаем совместно с родителями, с тренерами тот результат, на который планируем выйти в течение года. И вот во время аттестации коллегиально тоже выслушиваем, смотрим, что получилось, что не получилось, какая причина, где нужно, можно что-то подправить, как здоровье, выдержит – не выдержит.

Из стен областного училища вышли такие атлеты, как многократный чемпион Паралимпиады Игорь Бокий, олимпионик, представитель современного пятиборья Анастасия Прокопенко, титулованный борец Павел Глинчук и многие другие. Каждая победа и достижение воспитанников бережно хранятся в этой спортивной альма-матер и являются ориентиром для новых свершений подрастающего поколения.