Прямой эфир

Нет ничего более важного в жизни, чем мир и спокойствие – Кочанова

03 июля 2026 10:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Беларусь – единственное на постсоветском пространстве государство, где День Независимости ориентирован на события Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Историческая память – фундамент нашего суверенитета. Пока мы помним прошлое – у нас есть будущее.

Каждый народ имеет право на собственный путь – Вольфович.

Нет ничего более важного в жизни, чем мир и спокойствие – Кочанова-2

Поздравление главы государства всем присутствующим передал государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович. Он напомнил о несгибаемом мужестве и стойкости белорусов в годы Великой Отечественной войны и призвал никогда не забывать о подвиге наших дедов. 

Нет ничего более важного в жизни, чем мир и спокойствие – Кочанова-4

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: 
Я не могу даже перечислить всего того, чего достигла наша страна за эти годы, годы суверенитета. Но самое важное для нас – это то, что мы живем на своей земле. По-моему, нет ничего более важного в жизни каждого человека, чтобы был мир и спокойствие.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Жизнь показывает, что те, кто не помнит исторические события, сегодня, к сожалению, сталкиваются совсем с другими угрозами для национальной безопасности. Мы делаем все возможное для того, чтобы наш белорусский народ жил мирно, выполнял свои задачи.

Наше наследие и величайшая ценность! Беларусь празднует День Независимости.

# Государственная политика # Наталья Кочанова # Александр Вольфович # День Независимости

Другие новости рубрики

Все новости
Как воспитать настоящих патриотов – рассказал представитель Министерства обороны
03 июля 2026 09:34

Как воспитать настоящих патриотов – рассказал представитель Министерства обороны

Виктория Алешко поздравила белорусов с Днем Независимости
03 июля 2026 09:33

Виктория Алешко поздравила белорусов с Днем Независимости

Защитников Брестской крепости вспоминают в областном центре
03 июля 2026 09:06

Защитников Брестской крепости вспоминают в областном центре