Нет ничего более важного в жизни, чем мир и спокойствие – Кочанова

Беларусь – единственное на постсоветском пространстве государство, где День Независимости ориентирован на события Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Историческая память – фундамент нашего суверенитета. Пока мы помним прошлое – у нас есть будущее.

Поздравление главы государства всем присутствующим передал государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович. Он напомнил о несгибаемом мужестве и стойкости белорусов в годы Великой Отечественной войны и призвал никогда не забывать о подвиге наших дедов.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Я не могу даже перечислить всего того, чего достигла наша страна за эти годы, годы суверенитета. Но самое важное для нас – это то, что мы живем на своей земле. По-моему, нет ничего более важного в жизни каждого человека, чтобы был мир и спокойствие.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Жизнь показывает, что те, кто не помнит исторические события, сегодня, к сожалению, сталкиваются совсем с другими угрозами для национальной безопасности. Мы делаем все возможное для того, чтобы наш белорусский народ жил мирно, выполнял свои задачи.