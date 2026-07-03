Финальная точка маршрута: участники проекта «Поезд Памяти» прибыли в Минск

Символ единства и общей памяти. Сегодня, 3 июля, в День Независимости, молодежный патриотический проект «Поезд Памяти» прибыл в город-герой Минск – финальную точку своего масштабного маршрута, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект объединил 200 лучших школьников из почти 20 стран. Это был самый длительный урок истории в их жизни. Позади – 12 городов боевой славы. Ребята посетили десятки знаковых мемориалов, приняли участие в памятных церемониях и обрели сотни новых друзей. Минск для финала путешествия выбран неслучайно. Кульминация масштабного патриотического проекта приурочена к знаковой дате – Дню освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Григорий Позняк, участник проекта «Поезд Памяти» (Беларусь): В купе со мной живет также из Америки мальчик, из России. То есть это в том числе культурный обмен информацией. Это очень важно. Я думаю, сама цель проекта – это объединение вокруг общей Победы, вокруг памяти, истории. Ведь молодежь – это будущее.

Константин Косачев, заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания России:

Ребята, конечно же, не просто узнают новое об истории Великой Отечественной войны, о вкладе своих стран, они узнают друг друга. Они узнают то, чем сейчас живут их страны, чем сейчас гордятся их народы. И я уверен, что в дальнейшем они уже не будут представителями только своей страны, только своего народа. Хотя это самое главное.

Они обязательно станут, в самом хорошем смысле слова, интернационалистами, они поймут, что такое настоящая дружба, что такое настоящие человеческие отношения, и как важно эти человеческие отношения не просто сохранять, но нести в будущее. Вот о чем наш проект «Поезд Памяти», и вот почему мы считаем, что мы на правильном пути.

В 2026 году международный проект, инициированный главами верхних палат парламентов Беларуси и России, проводится уже в 5-й раз. Юбилейный маршрут стал особенным. В год 85-летия начала Великой Отечественной войны к нему впервые присоединились подростки из США, Великобритании и Франции – наследники стран антигитлеровской коалиции.