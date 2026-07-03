Зарубежные лидеры поздравляют Лукашенко и белорусский народ с Днем Независимости

Поздравления с Днем Независимости поступают в адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко и белорусского народа от руководителей зарубежных государств, международных организаций и интеграционных объединений, политических и общественных деятелей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В их числе руководители России, Китая, США, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана, Монголии, Турции, КНДР, Пакистана, Израиля, Саудовской Аравии, Омана, ОАЭ, Египта, Бахрейна, Вьетнама, Никарагуа, Мьянмы, ЮАР, Марокко, Алжира, Иордании, Камбоджи, Палестины, Судана, Республики Чад. Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Независимости.

Поздравления направили также Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Папа Римский Лев XIV. Поздравительные послания поступили от генеральных секретарей ООН, ШОС и СНГ, руководителей других интеграционных объединений. Сегодняшний праздник имеет особое значение не только для белорусов, но и для россиян, поскольку он связан со славным событием общей истории – освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков подчеркнул в поздравлении Президент России.

«Уверен, что, продолжая всемерно наращивать многоплановые партнерские связи и укреплять институты Союзного государства, мы сможем с честью преодолеть любые испытания, отстоять свои законные интересы на мировой арене и обеспечить достойное будущее для наших граждан. Искренне желаю Вам здоровья и успехов, а братскому белорусскому народу – благополучия и процветания», – говорится в поздравлении от российского лидера. Искренние поздравления и наилучшие пожелания Александру Лукашенко и дружественному народу Беларуси адресовал Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

«Высоко ценю развитие китайско-белорусских отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства, готов с Вами прилагать совместные усилия к продвижению развития двусторонних отношений на высоком уровне, содействию высококачественному сотрудничеству между обеими сторонами на благо двух народов», – отметил Си Цзиньпин. Поздравительное послание в адрес Александра Лукашенко поступило от Президента США Дональда Трампа.

«От имени Соединенных Штатов Америки я поздравляю народ Беларуси с празднованием Дня Республики 3 июля. Этот день посвящен освобождению Минска от нацистской оккупации и навсегда останется напоминанием о борьбе белорусского народа за свободу. Вам и народу Беларуси я передаю свои искренние пожелания мирного и процветающего года и надеюсь на встречу с Вами в будущем», – говорится в поздравлении американского лидера. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в послании отметил, что День Независимости является ярким символом единства белорусского народа, стойкости национального духа и уверенного движения страны по пути созидания и прогресса.

«В Казахстане с большим уважением и теплотой относятся к братскому белорусскому народу, его самобытной культуре и богатым традициям», – говорится в поздравлении. Поздравление главе белорусского государства направил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. От имени турецкого народа и себя лично он адресовал самые искренние поздравления с Днем Независимости.

«Мы рады стабильному развитию турецко-белорусских отношений, основанных на взаимном уважении, доверии и дружбе. Верю, что существующий конструктивный диалог и коммуникации между нашими странами способствуют миру и покою в нашем регионе в тот период, когда он сталкивается с различными вызовами, часть из которых имеют и глобальные последствия. Мы готовы работать над дальнейшим ускорением всестороннего сотрудничества, которое наши страны развили во многих областях и особенно в торгово-экономической сфере», – подчеркнул Президент Турции.

Поздравительное послание в адрес Александра Лукашенко поступило от лидера КНДР Ким Чем Ына. «Выражаю уверенность в том, что корейско-белорусские отношения дружбы и сотрудничества, вышедшие на новый этап развития после нашей с Вами встречи в Пхеньяне в марте этого года, будут расширяться и укрепляться во всех сферах в соответствии с интересами народов двух стран», – отметил Ким Чем Ын.

Поздравление поступило от Президента Азербайджана. Ильхам Алиев подчеркнул высокий уровень взаимопонимания и тесного взаимодействия. «Крепкие традиции дружбы и взаимной поддержки между нашими народами, а также успешная реализация договоренностей на высшем уровне наполняют наши межгосударственные связи качественным содержанием и способствуют укреплению двустороннего сотрудничества по всему спектру направлений».

Президент Узбекистана подчеркнул в поздравлении, что Беларусь под руководством Александра Лукашенко продолжает уверенно идти по пути прогресса. «Достигнутые высокие результаты являются очевидным свидетельством эффективности проводимого Вами курса, ориентированного на защиту национальных интересов и суверенитета, создание надежного фундамента для дальнейшего развития страны», – говорится в поздравлении.

Слова поздравления с Днем Независимости Беларуси направил Президент Таджикистана. «Мы искренне радуемся значительным успехам наших белорусских партнеров в социально-экономическом развитии и повышении благосостояния народа, а также росту авторитета Беларуси на мировой арене», – подчеркнул Эмомали Рахмон.

Поздравление главе белорусского государства направил Президент Кыргызстана. Садыр Жапаров подчеркнул, что Беларусь уверенно движется по пути устойчивого социально-экономического развития, последовательно укрепляя свой авторитет на международной арене и обеспечивая благополучие своих граждан.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в послании отметил, что дружественные отношения между нашими странами будут и впредь последовательно укрепляться. Поздравления Президенту и белорусскому народу продолжают поступать.

«Этот исторический день, посвященный освобождению Минска от нацистской оккупации, символизирует мужество, стойкость и непоколебимую решимость белорусского народа в его стремлении к свободе и суверенитету», – говорится в поздравлении от Президента Пакистана Асифа Али Зардари.

Король Марокко Мохаммед VI выразил свое намерение продолжать совместную работу для укрепления двустороннего сотрудничества и его расширения во всех сферах, представляющих взаимный интерес, на благо развития дружбы и более тесных связей между нашими народами.

Наилучшие пожелания народу Республики Беларусь в этот знаменательный день передал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Поздравления направил также Президент Вьетнама. То Лам убежден, что в новую эпоху отношения между Вьетнамом и Беларусью продолжат успешно продвигаться на благо народов двух стран, во имя мира, сотрудничества и развития в регионе и в глобальном масштабе.