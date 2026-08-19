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МЗКТ выпустил новую модель школьного автобуса

19 августа 2026 17:40
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Минский завод колесных тягачей выпустил новую модель школьного автобуса. Специализированная машина разработана для комфортной перевозки детей. В салоне 29 мест для учеников с четырехточечными ремнями безопасности. В салоне предусмотрен климат-контроль, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

МЗКТ выпустил новую модель школьного автобуса-2

Завод выпускает на конвейере четыре вида безопасных и удобных автобусов малого и среднего класса, среди которых стильные пригородные и междугородние версии. При этом предприятие остается мощной опорой для всей промышленной индустрии страны. В фокусе – модернизация производственного пространства. 

Базовая линейка завода колесных тягачей – 450 моделей, количество модификаций – в разы больше! Шасси отечественного производства отправляются за тысячи километров от родных цехов, чтобы держать на своих плечах супертяжелые грузы, которые другой технике неподвластны. В частности, для нефтегазового сектора. Это как мобильные буровые, так и насосные станции.

# Предприятия Беларуси

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