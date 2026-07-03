Праздник «Под мирным небом Беларуси» проходит в парке Победы

Столичный парк Победы – один из самых живописных уголков Минска, а история Комсомольского озера связана с историей Великой Отечественной войны. Именно здесь о нападении фашистской Германии узнали минчане 22 июня 1941-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наше наследие и величайшая ценность! Беларусь празднует День Независимости.

В этот день жители города пришли на открытие Комсомольского озера, но торжества омрачила война. И вот сегодня, 85 лет спустя, здесь снова многолюдно. Минчан и гостей белорусской столицы объединил главный государственный праздник.