Праздник «Под мирным небом Беларуси» проходит в парке Победы
Столичный парк Победы – один из самых живописных уголков Минска, а история Комсомольского озера связана с историей Великой Отечественной войны. Именно здесь о нападении фашистской Германии узнали минчане 22 июня 1941-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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В этот день жители города пришли на открытие Комсомольского озера, но торжества омрачила война. И вот сегодня, 85 лет спустя, здесь снова многолюдно. Минчан и гостей белорусской столицы объединил главный государственный праздник.
Влада Родовская, корреспондент:
Парк Победы – традиционно одна из центральных праздничных локаций в Минске. В зеленой зоне развернулся масштабный праздник «Под мирным небом Беларуси». Здесь звучат песни военных лет и работают интерактивные площадки.
На Комсомольском озере развернулось масштабное торжество. Организаторы подготовили для жителей и гостей столицы интерактивные зоны, конкурсы и спортивные локации. Можно изготовить уникальный сувенир на память, принять участие в патриотической викторине или испытать силу духа в военно-спортивных состязаниях. Самые маленькие гости осваивают курс молодого бойца: примеряют форму, учатся искать учебные мины и оказывать первую помощь.
Андрей Тисецкий, заместитель начальника по специальной службе Кинологического центра Вооруженных Сил Беларуси:
Выступление Кинологического центра Вооруженных Сил имеет несколько целей. Одно из них – это патриотическое воспитание молодежи, формирование мнения о Вооруженных Силах как о доблестной структуре, которая стоит на страже граждан и страны. И чтобы показать вам, что у нас есть не только танки, но и хорошие собаки.
Праздничную атмосферу поддерживает развлекательная программа. Повсюду звучит музыка, а в зеленой зоне развернулась выставка военной техники. Особый интерес у гостей вызывает историческая экспозиция: советские бронемашины, тяжелые штурмовые орудия и единственный сохранившийся до наших дней символ Победы – легендарный танк Т-34.
Рядом демонстрируют современные высокотехнологичные образцы вооружения и боевой экипировки. И куда же без солдатской каши. Аромат полевой кухни притягивает десятки желающих. Чтобы попробовать кашу на вкус, люди становятся в очереди.
Подробнее в видео.