Брест празднует День Независимости Беларуси – показываем атмосферу в городе

Крепость наших сердец – центральным местом торжеств в День Независимости в Бресте стала легендарная Цитадель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Площадь церемониалов сегодня объединила тысячи гостей и жителей города над Бугом.

По традиции, на площадь вынесли боевое знамя 393-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона. Это единственная воинская реликвия, которую защитники смогли сохранить летом 1941 года.