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Брест празднует День Независимости Беларуси – показываем атмосферу в городе

03 июля 2026 13:56
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Крепость наших сердец – центральным местом торжеств в День Независимости в Бресте стала легендарная Цитадель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Площадь церемониалов сегодня объединила тысячи гостей и жителей города над Бугом.

По традиции, на площадь вынесли боевое знамя 393-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона. Это единственная воинская реликвия, которую защитники смогли сохранить летом 1941 года.

Брест празднует День Независимости Беларуси – показываем атмосферу в городе-2

Сегодня Брест – один из красивых и уютных областных центров страны. Усилия брестчан в социально-экономическом развитии отмечены на самом высоком уровне: Брест и Брестская область занесены на Республиканскую доску Почета.

Брест празднует День Независимости Беларуси – показываем атмосферу в городе-4

Белорусы могут гордиться мирным небом над головой, прорывами в разных сферах, взаимоотношениями между нашими людьми, которые всегда могут прийти друг другу на помощь.

Брест празднует День Независимости Беларуси – показываем атмосферу в городе-6

Нигде больше нет такого замечательного, трудолюбивого народа. Беларусь может гордиться своей замечательной историей, причем с самых давних времен. Беларусь может гордиться своими достижениями. 

Брест празднует День Независимости Беларуси – показываем атмосферу в городе-8

В День Независимости воплощение получила и межрегиональная инициатива Бреста и Пензы. Белорусский и российский город обменялись тематическими муралами. Изображение одного из защитников Брестской крепости, начальника 9-й пограничной заставы и уроженца Пензенской области Андрея Кижеватова появилось на одном из домов в Бресте.

Брест празднует День Независимости Беларуси – показываем атмосферу в городе-10

Адрес символичен – улица героев обороны Брестской крепости. Мурал в такой же стилистике появится и в Пензе. Его посвятят еще одному уроженцу России – самому юному защитнику Цитадели – 12-летнему Петру Котельникову.

# День Независимости # День Независимости 3 июля в Беларуси

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