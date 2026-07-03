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В храмах Беларуси звучат благодарственные молитвы по случаю Дня Независимости

03 июля 2026 12:06
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В храмах и монастырях Беларуси звучат благодарственные молитвы по случаю Дня Независимости. В Свято-Духовом кафедральном соборе прошла праздничная литургия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Исторический выбор! Более 88% белорусов в 1996-м поддержали инициативу Президента о переносе празднования Дня Независимости.

В храмах Беларуси звучат благодарственные молитвы по случаю Дня Независимости-2

По благословению Митрополита Вениамина звучат молебны за мир и процветание страны. К общей молитве присоединилась и молодежь. С самого утра верующие вспоминают о родных и близких – тех, кто так и не вернулся с войны. В память о них будут совершены заупокойные литии. 

В храмах Беларуси звучат благодарственные молитвы по случаю Дня Независимости-4

Сегодня такой неслучайный день, 82-я годовщина освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и День Независимости нашей страны. Неслучайно все мы здесь, потому что мы молимся за нашу страну, за наше Отечество и за каждого из нас, чтобы быть в мире и долголетии.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
В храмах и монастырях Беларуси совершаем молитву за Беларусь, о том, чтобы семьи были крепкие, чтобы наша экономика развивалась, общество, чтобы в мире были мы соседями. И вместе с тем мы благодарим за то, что имеем сегодня.

В храмах Беларуси звучат благодарственные молитвы по случаю Дня Независимости-6

В полдень по всей Беларуси прозвучал праздничный колокольный звон, который символизирует благодарность за мирное небо, благополучие страны и память о павших в годы Великой Отечественной войны.

Свыше 100 праздничных программ – где пройдут мероприятия 3 июля в Минске, рассказываем здесь.

# Православные в Беларуси # День Независимости

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