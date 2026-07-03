Гулянья продлятся до глубокой ночи – собрали самые яркие моменты Дня Независимости в Минске

3 июля Минск стал городом настоящего большого праздника. Народные гулянья по случаю Дня Независимости в столице прошли с размахом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наше наследие и величайшая ценность! Беларусь празднует День Независимости. В парках люди соревновались и в силе, и в ловкости, и в скорости, а ремесленники показывали результаты своего мастерства. По традиции, удивляли гостей яркой концертной программой. Самые яркие моменты этого дня собрали наши корреспонденты.

3 июля – дата с особым культурным кодом. Город, восставший из пепла, сегодня преклоняет голову перед подвигом героев. Это память, которую здесь передают из поколения в поколения. У крылатого свидетеля Победы – легендарного самолета Ли-2, остановилась семья Кондраченко. Вот уже второй июль подряд их маршрут из Калининграда непременно ведет в белорусскую столицу. 15 лет Ксения и Дмитрий занимаются военной реконструкцией. Интересуются и историей нашей страны, все же Великую Победу, как могли, приближали общими усилиями.

Ксения Кондраченко, жительница Калининграда (Россия):

Великая Победа – это общий праздник как для россиян, так и для белорусов. И мы не разделяем на национальности этот праздник. Поэтому мы приехали сегодня в Беларусь, чтобы разделить с вами Великую Победу. У супруга оба дедушки воевали, у меня дедушка на флоте служил.

Несмотря на наплыв посетителей, в залах музея истории Великой Отечественной войны сегодня непривычно тихо. Сюда пришли не ради дежурной экскурсии, а за ответами на главные вопросы. Специально к празднику для минчан и гостей столицы музей истории ВОВ подготовил сразу несколько интерактивных площадок – взрослые и дети проверяли свои знания в истории и живописи, погружались в культурное наследие страны, расставляли достопримечательности на карте Беларуси.

Вероника Михайловская, жительница Минска:

Приятно, когда ты узнаешь в таких интерактивах, что ты можешь, что ты умеешь и что ты помнишь. Мы на самом деле каждый год ходим, 3 июля и 9 мая. Ребенку очень нравится. Наш прадедушка, он еще жив, он 1938-го года рождения. У него было пятеро братьев и все погибли, он остался один-единственный. Он потерялся, и только спустя полтора года его абсолютно случайно мать нашла в партизанском отряде в лесу.

Не страницы учебника, а личная родословная. В Беларуси вряд ли найдется семья, мимо которой прошла Великая Отечественная. Пока наши прадеды сражались за свободу и независимость, наши деды по крупицам восстанавливали разрушенное.

Алеся Иванова, корреспондент:

Два года ушло только на то, чтобы очистить Минск от руин. Все было настолько плохо, что столицу даже предлагали перенести, но жители настояли на своем. И общими силами отстроили любимый город. Праздник «Под мирным небом Беларуси» проходит в парке Победы. Сегодня эти руины остались только на архивных кадрах. Современный Минск – цветущий, мирный мегаполис, который с самого утра утопает в цветах и улыбках. Столичный парк Победы – один из самых живописных уголков белорусской столицы. А история Комсомольского озера связана с историей Великой отечественной войны. Именно здесь 22 июня 1941-го минчане узнали о нападении фашистской Германии. 85 лет спустя здесь снова многолюдно.

Это День независимой Беларуси, первый шаг к такой Беларуси, в которой мы сейчас живем, – мирной, светлой, тихой и спокойной.

Для гостей праздника подготовили интерактивные зоны, конкурсы и спортивные локации. Повсюду звучала музыка. А в зеленой зоне развернулась выставка военной техники. Советские бронемашины, тяжелые штурмовые орудия и единственный сохранившийся до наших дней символ победы – легендарный танк. Прошлое здесь соседствует с настоящим.