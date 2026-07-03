Гулянья продлятся до глубокой ночи – собрали самые яркие моменты Дня Независимости в Минске
3 июля Минск стал городом настоящего большого праздника. Народные гулянья по случаю Дня Независимости в столице прошли с размахом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наше наследие и величайшая ценность! Беларусь празднует День Независимости.
В парках люди соревновались и в силе, и в ловкости, и в скорости, а ремесленники показывали результаты своего мастерства. По традиции, удивляли гостей яркой концертной программой.
Самые яркие моменты этого дня собрали наши корреспонденты.
3 июля – дата с особым культурным кодом. Город, восставший из пепла, сегодня преклоняет голову перед подвигом героев. Это память, которую здесь передают из поколения в поколения. У крылатого свидетеля Победы – легендарного самолета Ли-2, остановилась семья Кондраченко. Вот уже второй июль подряд их маршрут из Калининграда непременно ведет в белорусскую столицу. 15 лет Ксения и Дмитрий занимаются военной реконструкцией. Интересуются и историей нашей страны, все же Великую Победу, как могли, приближали общими усилиями.
Ксения Кондраченко, жительница Калининграда (Россия):
Великая Победа – это общий праздник как для россиян, так и для белорусов. И мы не разделяем на национальности этот праздник. Поэтому мы приехали сегодня в Беларусь, чтобы разделить с вами Великую Победу. У супруга оба дедушки воевали, у меня дедушка на флоте служил.
Несмотря на наплыв посетителей, в залах музея истории Великой Отечественной войны сегодня непривычно тихо. Сюда пришли не ради дежурной экскурсии, а за ответами на главные вопросы. Специально к празднику для минчан и гостей столицы музей истории ВОВ подготовил сразу несколько интерактивных площадок – взрослые и дети проверяли свои знания в истории и живописи, погружались в культурное наследие страны, расставляли достопримечательности на карте Беларуси.
Вероника Михайловская, жительница Минска:
Приятно, когда ты узнаешь в таких интерактивах, что ты можешь, что ты умеешь и что ты помнишь. Мы на самом деле каждый год ходим, 3 июля и 9 мая. Ребенку очень нравится. Наш прадедушка, он еще жив, он 1938-го года рождения. У него было пятеро братьев и все погибли, он остался один-единственный. Он потерялся, и только спустя полтора года его абсолютно случайно мать нашла в партизанском отряде в лесу.
Не страницы учебника, а личная родословная. В Беларуси вряд ли найдется семья, мимо которой прошла Великая Отечественная. Пока наши прадеды сражались за свободу и независимость, наши деды по крупицам восстанавливали разрушенное.
Алеся Иванова, корреспондент:
Два года ушло только на то, чтобы очистить Минск от руин. Все было настолько плохо, что столицу даже предлагали перенести, но жители настояли на своем. И общими силами отстроили любимый город.
Праздник «Под мирным небом Беларуси» проходит в парке Победы.
Сегодня эти руины остались только на архивных кадрах. Современный Минск – цветущий, мирный мегаполис, который с самого утра утопает в цветах и улыбках. Столичный парк Победы – один из самых живописных уголков белорусской столицы. А история Комсомольского озера связана с историей Великой отечественной войны. Именно здесь 22 июня 1941-го минчане узнали о нападении фашистской Германии. 85 лет спустя здесь снова многолюдно.
Это День независимой Беларуси, первый шаг к такой Беларуси, в которой мы сейчас живем, – мирной, светлой, тихой и спокойной.
Для гостей праздника подготовили интерактивные зоны, конкурсы и спортивные локации. Повсюду звучала музыка. А в зеленой зоне развернулась выставка военной техники. Советские бронемашины, тяжелые штурмовые орудия и единственный сохранившийся до наших дней символ победы – легендарный танк. Прошлое здесь соседствует с настоящим.
Александр Иванов, главный хранитель фондов центрального парка «Патриот» Министерства обороны России:
Это все 1930-е годы, предвоенные. Это начало нашего танкостроения. Начиная с танков Т-26, впереди стоят БТ-7, БТ-5, также с Центрального музея Вооруженных сил Т-28 трехбашенный, и вот этот наш оригинал Т-35, который остался один-единственный в мире.
Театрализованные номера и выступления оркестра – показываем атмосферу 3 июля у Дворца спорта
Весь день праздник гремел и в районах столицы – развлечения предусмотрели на любой вкус и возраст. Гулянья в Минске продлятся до глубокой ночи. А это значит, что еще есть время разделить этот важный для белорусов день с самыми близкими людьми.
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