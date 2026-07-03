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Дань памяти: жители и гости Минска несут цветы к монументу Победы

03 июля 2026 07:52
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В День Независимости Минск и вся Беларусь живут особым чувством – чувством благодарности и гордости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дань памяти: жители и гости Минска несут цветы к монументу Победы-2

Тысячи белорусов сегодня, 3 июля, идут к мемориалам, чтобы почтить память предков, которые завоевали для нас право на мирное небо, на жизнь, на будущее наших детей. Жители и гости Минска несут цветы к монументу Победы. 

У его подножия уже ровно 65 лет горит Вечный огонь. Его зажгли от пламени, доставленного из Ленинграда 3 июля 1961 года. Этот символ памяти более четырех десятилетий бережно охраняет легендарный Пост №1. Изначально Вахту Памяти несли представители профтехучилищ, но со временем эта почетная миссия перешла к лучшим школьникам столицы.

Свыше 100 праздничных программ – где пройдут мероприятия 3 июля в Минске, читайте здесь.

# День Независимости

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