Дань памяти: жители и гости Минска несут цветы к монументу Победы

В День Независимости Минск и вся Беларусь живут особым чувством – чувством благодарности и гордости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи белорусов сегодня, 3 июля, идут к мемориалам, чтобы почтить память предков, которые завоевали для нас право на мирное небо, на жизнь, на будущее наших детей. Жители и гости Минска несут цветы к монументу Победы.

У его подножия уже ровно 65 лет горит Вечный огонь. Его зажгли от пламени, доставленного из Ленинграда 3 июля 1961 года. Этот символ памяти более четырех десятилетий бережно охраняет легендарный Пост №1. Изначально Вахту Памяти несли представители профтехучилищ, но со временем эта почетная миссия перешла к лучшим школьникам столицы.