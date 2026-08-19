Британия может столкнуться с ростом цен на продукты из-за климатического кризиса

Покупательская способность жителей Британии вызывает большие вопросы. Страна может столкнуться с ростом цен на продукты из-за климатического кризиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

80% фруктов и почти половина овощей на местные прилавки поступают из-за рубежа. В то время как большинство основных стран-поставщиков Соединенного Королевства уязвимы перед изменениями климата.

Эксперты ООН предупреждают, что рост температур приведет к серьезному снижению урожайности в Средиземноморье, Северной Африке и Южной Америке, регионах, от которых во многом зависят поставки продовольствия в Британию. И последствия уже отражаются на оптовых ценах: помидоры подорожали на 60%, картофель – на 40, салат айсберг – почти в два раза. Сильнее всего такой рост бьет по малообеспеченным семьям: на продукты у некоторых уходит до 85% дохода.

При этом проблемы не только с импортом. Аномальная жара и засуха серьезно ударили и по британским фермерам. Их убытки за лето оценивают более чем в 530 миллионов долларов, а урожай рискует стать худшим за всю историю наблюдений. Частично снизить зависимость от импорта могло бы собственное производство. Замещение хотя бы половины ввозимых фруктов и овощей принесло бы местным хозяйствам почти два миллиарда фунтов. Но наращивать мощности мешают последствия Брексита, дефицит рабочих рук и высокие энергозатраты. Правительство уже анонсировало план развития садоводства. Однако климатические риски растут, а вместе с ними и давление на цены, которое в первую очередь ощущают семьи с небольшими доходами.