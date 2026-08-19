Лукашенко поздравил Андраша Баку с избранием Президентом Венгрии

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Андраша Баку с избранием на пост Президента Венгрии. Белорусский лидер отметил, что равноправный диалог с учетом национальных интересов обоих государств является прочным фундаментом для действительно плодотворного сотрудничества между нашими странами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уверен, огромный исторический опыт и мудрость венгерского народа будут и в дальнейшем ориентировать вашу страну на открытое и взвешенное взаимодействие на мировой арене, в том числе с Беларусью, которая, как и Венгрия, занимает особое место в центре Европы – на пересечении культур и цивилизаций, отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал венгерскому коллеге успехов на этом ответственном посту, а венгерскому народу – счастья и благополучия.