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Лукашенко поздравил Андраша Баку с избранием Президентом Венгрии

19 августа 2026 19:39
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Андраша Баку с избранием на пост Президента Венгрии. Белорусский лидер отметил, что равноправный диалог с учетом национальных интересов обоих государств является прочным фундаментом для действительно плодотворного сотрудничества между нашими странами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уверен, огромный исторический опыт и мудрость венгерского народа будут и в дальнейшем ориентировать вашу страну на открытое и взвешенное взаимодействие на мировой арене, в том числе с Беларусью, которая, как и Венгрия, занимает особое место в центре Европы – на пересечении культур и цивилизаций, отметил белорусский лидер. 

Александр Лукашенко пожелал венгерскому коллеге успехов на этом ответственном посту, а венгерскому народу – счастья и благополучия.

# Александр Лукашенко # Беларусь-Венгрия # Международная политика

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