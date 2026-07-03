Участники проекта «Поезд Памяти» посетили мероприятия на Кургане Славы

Беларусь – единственное на постсоветском пространстве государство, где День Независимости ориентирован на события Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Историческая память – фундамент нашего суверенитета. Пока мы помним прошлое – у нас есть будущее. Каждый народ имеет право на собственный путь – Вольфович.

Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Наше единство является лучшей наглядной демонстрацией для всех недругов, что белорусские Вооруженные Силы и другие воинские формирования вместе со всем белорусским народом готовы в любой момент дать достойный отпор врагу.

Утром у мемориала собралось более тысячи человек, в их числе участники проекта «Поезд Памяти». Подростки из разных стран приехали к Кургану Славы, чтобы вместе с белорусами поклониться общему подвигу предков.

Слава Богу, что наша страна может себе позволить мирное небо над головой. Я ребенок блокады. Настал День Победы.

Пришли наши деды,

Вернулись отцы, сыновья.

Да здравствует солнце!

Да здравствует небо!

Ведь мы победили врага.

Великая Отечественная война никогда не исчезнет из нашей души, из наших сердец. Мы всегда будем чтить память наших предков. Конечно, будем стараться делать все для нашей страны. Мы гордимся ею. Ценим настоящее и созидаем будущее.

Нам тут нравится, потому что это наша Родина любимая. И мы на ней живем.

День Независимости – это один из самых достойнейших праздников нашей страны, я считаю. Но это праздник со слезами на глазах. Потому что мы должны помнить, благодаря кому получили этот дар – независимость. И мы должны ценить его.