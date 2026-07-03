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Участники проекта «Поезд Памяти» посетили мероприятия на Кургане Славы

03 июля 2026 16:52
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Беларусь – единственное на постсоветском пространстве государство, где День Независимости ориентирован на события Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Историческая память – фундамент нашего суверенитета. Пока мы помним прошлое – у нас есть будущее.

Каждый народ имеет право на собственный путь – Вольфович.

Участники проекта «Поезд Памяти» посетили мероприятия на Кургане Славы-2

Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Наше единство является лучшей наглядной демонстрацией для всех недругов, что белорусские Вооруженные Силы и другие воинские формирования вместе со всем белорусским народом готовы в любой момент дать достойный отпор врагу.

Участники проекта «Поезд Памяти» посетили мероприятия на Кургане Славы-4

Утром у мемориала собралось более тысячи человек, в их числе участники проекта «Поезд Памяти». Подростки из разных стран приехали к Кургану Славы, чтобы вместе с белорусами поклониться общему подвигу предков.

Участники проекта «Поезд Памяти» посетили мероприятия на Кургане Славы-6

Слава Богу, что наша страна может себе позволить мирное небо над головой. Я ребенок блокады. 

Настал День Победы. 
Пришли наши деды, 
Вернулись отцы, сыновья. 
Да здравствует солнце! 
Да здравствует небо! 
Ведь мы победили врага.

Участники проекта «Поезд Памяти» посетили мероприятия на Кургане Славы-8

Великая Отечественная война никогда не исчезнет из нашей души, из наших сердец. Мы всегда будем чтить память наших предков. Конечно, будем стараться делать все для нашей страны. Мы гордимся ею. Ценим настоящее и созидаем будущее. 

Участники проекта «Поезд Памяти» посетили мероприятия на Кургане Славы-10

Нам тут нравится, потому что это наша Родина любимая. И мы на ней живем.

Участники проекта «Поезд Памяти» посетили мероприятия на Кургане Славы-12

День Независимости – это один из самых достойнейших праздников нашей страны, я считаю. Но это праздник со слезами на глазах. Потому что мы должны помнить, благодаря кому получили этот дар – независимость. И мы должны ценить его.

Участники проекта «Поезд Памяти» посетили мероприятия на Кургане Славы-14

Курган Славы – это место памяти наших победителей. Наши родные воевали, мой дед погиб во время Великой Отечественной войны. Поэтому для нас это значимый праздник.

Как воспитать настоящих патриотов – рассказал представитель Министерства обороны.

# День Независимости # Владимир Перцов

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