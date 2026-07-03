Почти 90% белорусов разделяют ценностное наполнение Дня Независимости

Подавляющее большинство белорусов разделяет исторические и духовные смыслы главного государственного праздника. Это подтверждают данные республиканского социологического опроса. Символику и ценностное наполнение даты 3 июля поддерживают почти 90 % граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

День Независимости Беларуси – близок каждому. Почти 70 % граждан называют 3 июля личной датой. Для них это синоним мирного неба, памяти о героях Великой Отечественной войны и гордости за наш суверенитет. Особый акцент на поколении будущем. Белорусская молодежь перенимает традиции, сохраняя связь времен и поколений.

Александр Посталовский, заместитель директора по научной работе Института социологии НАН Беларуси:

Мы видим то, что происходит сейчас, так называемый геополитический хаос и мировое политическое переустройство, которое сопровождается в том числе и вооруженными конфликтами. И вот живя вот в эту эпоху, безусловно, люди прекрасно понимают, что факторами сплочения общества является наша история, наша государственность и, в частности, память о Великой Отечественной войне как самое значимое историческое событие в истории нашей страны. И эти факторы сплачивают общество, помогают ему сохранять стабильность, системность.

Опрос жителей страны проходил по телефону. Подобный мониторинг общественного мнения в Беларуси стал уже традиционным и проводится каждый год. В центре внимания исследователей остаются вопросы исторической памяти, отношения граждан к государственным праздникам и главным событиям в истории суверенной Беларуси.