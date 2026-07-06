Новости по тегу #День Независимости

Традиционный марафон заботы и внимания «Белая Русь» – с любовью к детям» не обошел стороной родильное отделение 5-й городской клинической больницы.
3 июля на свет появились 166 малышей, почти поровну мальчиков и девочек.
Давайте посмотрим на самые яркие краски и эмоции этого дня.
«И что самое интересное, Родиной Беларусь становится и русским, и украинцам. Нашли то, что утратили или не смогли обрести на этнической Родине».
Не пропустите программу «Неделя» 5 июля на СТВ в 19:30.
Хлеб, который спасал от страшного голода и стал одним из символов борьбы за Родину.
Объединившись в самый важный праздник нашей государственности, белорусы в очередной раз продемонстрировали свое единство.
Одна из ярких локаций расположилась в Парке имени Уго Чавеса.
От многотысячных шествий до памятных акций – этот день еще раз доказал, как высоко белорусы ценят мир, суверенитет и свое будущее.
В День Независимости Минск и вся Беларусь живут особым чувством – чувством благодарности и гордости. У Беларуси собственный путь, идя по которому страна решает вопросы экономики и социальной политики, строит будущее для своих детей и защищает народные достижения – наше общее достояние.
В 23 часа небо над столицей озарит праздничный фейерверк.
У каждого региона своя программа, в афишах праздника – мероприятия с глубоким погружением в историю, митинги, шествия и парады, открытие новых объектов, народные гулянья.
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