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Новости по тегу #День Независимости

В 5-й больнице поздравили женщин, ставших мамами в День Независимости
06 июля 2026 13:42

В 5-й больнице поздравили женщин, ставших мамами в День Независимости

В Беларуси поздравляют мам, родивших детей в День Независимости
06 июля 2026 11:36

В Беларуси поздравляют мам, родивших детей в День Независимости

День Независимости – как белорусы отметили главный праздник страны
05 июля 2026 16:33

День Независимости – как белорусы отметили главный праздник страны

Пустовой: попытки высмеять, девальвировать нашу независимость – это политическое кощунство
04 июля 2026 17:59

Пустовой: попытки высмеять, девальвировать нашу независимость – это политическое кощунство

Итоги большой командировки Президента и масштабное празднование 3 июля – покажем самое яркое в «Неделе»
04 июля 2026 16:45

Итоги большой командировки Президента и масштабное празднование 3 июля – покажем самое яркое в «Неделе»

Из чего готовили блокадный хлеб – белорусские школьники воссоздали рецепты времен ВОВ
04 июля 2026 13:48

Из чего готовили блокадный хлеб – белорусские школьники воссоздали рецепты времен ВОВ

«Мы гордимся своей страной» – белорусы поделились эмоциями в День Независимости
04 июля 2026 13:34

«Мы гордимся своей страной» – белорусы поделились эмоциями в День Независимости

От фудкортов до спортивных локаций! Более 20 площадок было организовано 3 июля в районах Минска
04 июля 2026 10:36

От фудкортов до спортивных локаций! Более 20 площадок было организовано 3 июля в районах Минска

Беларусь отпраздновала День Независимости – собрали самые яркие моменты
04 июля 2026 07:33

Беларусь отпраздновала День Независимости – собрали самые яркие моменты

Наше наследие и величайшая ценность! Как Беларусь отпраздновала День Независимости
03 июля 2026 18:03

Наше наследие и величайшая ценность! Как Беларусь отпраздновала День Независимости

Гала-концерт и акция «Споем гимн вместе!» – рассказываем о вечерней программе у стелы «Минск – город-герой»
03 июля 2026 17:45

Гала-концерт и акция «Споем гимн вместе!» – рассказываем о вечерней программе у стелы «Минск – город-герой»

Как в регионах Беларуси отметили День Независимости – подготовили обзор
03 июля 2026 17:42

Как в регионах Беларуси отметили День Независимости – подготовили обзор