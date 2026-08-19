Власти Испании эвакуируют около 700 человек из-за пожара

На западе Испании из-за пожара эвакуировали по меньшей мере 700 человек. Из 10 деревень вывезли всех жителей, среди них постояльцы социальных центров и люди с ограниченными возможностями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стихия уже уничтожила несколько жилых домов и выжгла более 2 тысяч гектаров соснового леса у границы с Португалией. Сообщается, что это мог быть умышленный поджог. Возгорание началось в труднодоступном месте, где пламя долго оставалось незамеченным.

Ситуацию осложняет аномальный эффект. Пламя выделяет столько колоссального тепла, что само формирует вокруг ураганный ветер и грозы. Огонь пытаются сдержать свыше 200 спасателей, армейские спецподразделения и почти 30 самолетов с вертолетами.

Помощь в тушении оказывают и французские специалисты. Главная задача сейчас – не подпустить пламя к глубокой долине, иначе произойдет так называемый взрывной пожар, который станет неконтролируемым. В регионе действуют повышенные меры безопасности, а в пустых деревнях круглосуточно дежурит полиция.