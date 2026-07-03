82 года под мирным небом: Минск отмечает годовщину освобождения от нацистской оккупации

1100 дней боли, страха и мужества. Ровно 82 года назад советские войска стерли линию нацистской оккупации с карты Минска. 3 июля 1944 года навсегда вернуло в разрушенный город мир и надежду, став главным символом свободы всей нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ключевой вехой грандиозной наступательной операции «Багратион» стало освобождение Минска. Это масштабное сражение вошло в историю Великой Отечественной войны как одно из самых успешных.

Анатолий Криворот, научный сотрудник отдела военной истории Беларуси Института истории НАН Беларуси:

Гэта быў паваротны момант не толькі ў летняй кампаніі 1944 года, але і ўсёй кампаніі. Таму што ўявіце, не толькі Беларусь і Прыбалтыка была вызвалена і фактычна дайшлі да мяжы Усходняй Прусіі. Гэта ўжо тэрыторыя Германіі, ну і плацдармы былі створаны на тэрыторыі Польшчы, што дало магчымасць, пасля папаўнення рэзервамі, пачаць выніковае наступленне на Берлін.

В операции участвовали около 2,5 миллионов военнослужащих, тысячи танков и более 33 тысяч орудий. Значительную помощь Красной армии оказали партизаны, действовавшие в тылу противника. Итогом операции стал разгром немецкой группы армий «Центр» – это стало крупнейшим поражением вермахта за всю войну. И 3 июля 1944 Минск встречал солдат-победителей.