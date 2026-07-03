В Минской соборной мечети почтили память героев Великой Отечественной войны

Слова о ценности мира и благодарности за независимость Беларуси звучали 3 июля и в Минской соборной мечети. Верующие почтили память героев Великой Отечественной войны и молились за будущее страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Слова о ценности мира и благодарности за независимость Беларуси звучали 3 июля и в Минской соборной мечети. Верующие почтили память героев Великой Отечественной войны и молились за будущее страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Имам обратился к Всевышнему с просьбой о благополучии в каждом доме и сохранении спокойствия на белорусской земле. Также здесь сегодня говорили о роли веры в сплочении общества. Именно духовная опора помогает сохранять единство в самые сложные времена, а общая ответственность – залог мирного неба сегодня.
– Сегодняшняя молитва отличалась тем, что мы молились за мир, за нашу страну, за Родину. Очень сильно любим и уважаем сегодняшний праздник, свою страну.
Абу-Бекир Шабанович, муфтий Мусульманского религиозного объединения Беларуси:
Накануне нашего Дня Независимости провели мы в группах воскресной школы чтения Корана. В память о всех бывших защитниках и жителей нашей республики, которые были в таких сложных условиях и отстояли страну.
Это дает возможность заложить те большие патриотические начала нашей молодежи. Я выражаю уверенность и гарантирую, что после такого проведения на высоком религиозном уровне праздников общенародных, конечно же, будет только мирное наше население.
В храмах Беларуси звучат благодарственные молитвы по случаю Дня Независимости.
Под сводами старинного католического храма в Будславе звучат молитвы о самом сокровенном и важном для каждого из нас. Верующие молятся о мире, спокойствии и процветании нашей Беларуси. В эти дни в агрогородке проходит духовный фестиваль. Тысячи людей прошли сотни километров, чтобы объединиться в общей молитве.
Людзі ідуць пакланіцца, хто падзякаваць, хто папрасіць. Сёння папрасіць аб міры, аб міры ва ўсім свеце, штоб людзі, любоў, мір нас не пакідалi нашы сэрцы.
Архиепископ Иосиф Станевский, митрополит Минско-Могилевский:
Мы разам з нашым народам. Былі і кветкі, была малітва, але і сёння мы прыходзім да Маці Божай Будслаўскай, каб дзякаваць яе за тую апеку. Яна як маці апекавала наш край і ў гады Вялікай Айчыннай вайны, і на працягу ўсіх стагоддзяў, больш за 400 гадоў, тут яна ў гэтай святыні прыцягвае людзей не да сябе, але каб іх перадаць Пану Богу.
В Беларуси на протяжении многих лет сохраняются мир и согласие между представителями различных конфессий и национальностей. Наше государство объединяет всех, кто чтит героическое прошлое и вносит свой вклад в развитие общего будущего.