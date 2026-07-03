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В Минской соборной мечети почтили память героев Великой Отечественной войны

03 июля 2026 13:58
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Слова о ценности мира и благодарности за независимость Беларуси звучали 3 июля и в Минской соборной мечети. Верующие почтили память героев Великой Отечественной войны и молились за будущее страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минской соборной мечети почтили память героев Великой Отечественной войны-2

Имам обратился к Всевышнему с просьбой о благополучии в каждом доме и сохранении спокойствия на белорусской земле. Также здесь сегодня говорили о роли веры в сплочении общества. Именно духовная опора помогает сохранять единство в самые сложные времена, а общая ответственность – залог мирного неба сегодня.

– Сегодняшняя молитва отличалась тем, что мы молились за мир, за нашу страну, за Родину. Очень сильно любим и уважаем сегодняшний праздник, свою страну.

В Минской соборной мечети почтили память героев Великой Отечественной войны-4

Абу-Бекир Шабанович, муфтий Мусульманского религиозного объединения Беларуси:
Накануне нашего Дня Независимости провели мы в группах воскресной школы чтения Корана. В память о всех бывших защитниках и жителей нашей республики, которые были в таких сложных условиях и отстояли страну. 

Это дает возможность заложить те большие патриотические начала нашей молодежи. Я выражаю уверенность и гарантирую, что после такого проведения на высоком религиозном уровне праздников общенародных, конечно же, будет только мирное наше население.

В храмах Беларуси звучат благодарственные молитвы по случаю Дня Независимости.

Под сводами старинного католического храма в Будславе звучат молитвы о самом сокровенном и важном для каждого из нас. Верующие молятся о мире, спокойствии и процветании нашей Беларуси. В эти дни в агрогородке проходит духовный фестиваль. Тысячи людей прошли сотни километров, чтобы объединиться в общей молитве.

В Минской соборной мечети почтили память героев Великой Отечественной войны-6

Людзі ідуць пакланіцца, хто падзякаваць, хто папрасіць. Сёння папрасіць аб міры, аб міры ва ўсім свеце, штоб людзі, любоў, мір нас не пакідалi нашы сэрцы.

В Минской соборной мечети почтили память героев Великой Отечественной войны-8

Архиепископ Иосиф Станевский, митрополит Минско-Могилевский: 
Мы разам з нашым народам. Былі і кветкі, была малітва, але і сёння мы прыходзім да Маці Божай Будслаўскай, каб дзякаваць яе за тую апеку. Яна як маці апекавала наш край і ў гады Вялікай Айчыннай вайны, і на працягу ўсіх стагоддзяў, больш за 400 гадоў, тут яна ў гэтай святыні прыцягвае людзей не да сябе, але каб іх перадаць Пану Богу. 

В Беларуси на протяжении многих лет сохраняются мир и согласие между представителями различных конфессий и национальностей. Наше государство объединяет всех, кто чтит героическое прошлое и вносит свой вклад в развитие общего будущего.

# Великая Отечественная война # День Независимости

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