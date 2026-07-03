Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Независимости

Добра и счастья под мирным небом независимой Беларуси пожелал соотечественникам глава нашего государства. Александр Лукашенко подчеркнул, что этот праздник наполнен искренней любовью к Родине, гордостью за ее историю и достижения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

День освобождения белорусской столицы от немецко-фашистских захватчиков – 3 июля 1944 года – для нашего народа стал символом мужества, свободы и патриотизма.