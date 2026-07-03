Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Независимости

Добра и счастья под мирным небом независимой Беларуси пожелал соотечественникам глава нашего государства. Александр Лукашенко подчеркнул, что этот праздник наполнен искренней любовью к Родине, гордостью за ее историю и достижения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
День освобождения белорусской столицы от немецко-фашистских захватчиков – 3 июля 1944 года – для нашего народа стал символом мужества, свободы и патриотизма.
«Сегодня суверенная страна с благодарностью вспоминает всех, чей ратный и трудовой подвиг защитил право и возможность белорусов жить и растить детей на родной земле, уверенно смотреть в завтрашний день. Поэтому каждый из нас ощущает особое чувство ответственности перед памятью предков за развитие и судьбу Отечества, что воплощается в конкретных делах и свершениях, стремлении сделать общий дом уютным и безопасным. Именно эти непреходящие ценности объединяют, помогают нам вместе идти вперед, являются залогом успеха и процветания страны», – говорится в поздравлении белорусского лидера.