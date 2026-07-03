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Свадьба в прямом эфире! 3 июля в выездной студии СТВ зарегистрировали брак

03 июля 2026 14:21
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Семья – это опора страны и главная хранительница наших традиций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Забенько, ведущая:
Прямо сейчас в нашей выездной студии наступает абсолютно уникальный и исторический момент. В День Независимости в Беларуси рождаются не только новые союзы, но и настоящие медиасенсации. Прямо сейчас на глазах у миллионов телезрителей две судьбы сольются в одну. 

Свадьба в прямом эфире! 3 июля в выездной студии СТВ зарегистрировали брак-2

Антон Чучвага, корреспондент:
Дождь на свадьбу – это хорошая примета. А мы переходим к торжественной церемонии бракосочетания. 

Свадьба в прямом эфире! 3 июля в выездной студии СТВ зарегистрировали брак-4

Сегодня, 3 июля 2026 года, в столице Республики Беларусь, в городе-герое Минске, в День Независимости Республики Беларусь вступают в брак Карлин Никита Андреевич и Кунченко Дарина Витальевна. В жизни каждого человека бывают особенно важные и дорогие сердцу события. Уважаемые Никита и Дарина, сегодня у вас знаменательный и праздничный день. Вы вступаете в семейный союз. Союз дружбы, любви и согласия. Именно в семье происходит познание человека. А семья – это особый мир, и вы построите его сами. Создавая семью, вы добровольно приняли на себя великий долг друг перед другом и перед будущим ваших детей. Уважаемые новобрачные, для регистрации брака необходимо ваше согласие и взаимное, искреннее желание быть вместе.

Свадьба в прямом эфире! 3 июля в выездной студии СТВ зарегистрировали брак-6

– Поэтому прошу вас ответить. Является ли ваше желание создать семью взаимным, искренним и добровольным? Прошу ответить вас, Никита.
– Да, конечно.
– Прошу ответить вас, Дарина.
– Да. 

Подробности в видео.

# Брак и семья # Свадьба # День Независимости

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