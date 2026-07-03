Защитников Брестской крепости вспоминают в областном центре

Брест – западные ворота нашей страны – узнаваемый с первых кадров областной центр благодаря единственному и самому знаменитому фонарщику, главной пешеходной улице и, конечно, символу мужества и стойкости – легендарной Брестской крепости. Жители Бреста, который называют свой город любимым, в День Независимости гордятся своими достижениями и едины в трепетной памяти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Доброе утро, студия! С Днем Независимости, любимая страна! Объединяющая сила легендарной Цитадели. Едва ли можно представить что-то сравнимое с ее притяжением в Бресте. Через знаменитую «Звезду» проследует тысячи жителей и гостей города.

Площадь церемониалов в Брестской крепости – территория памятная и крайне торжественная. Одновременно может вмещать до 25-30 тысяч человек и ведет к главному символу негаснущей памяти – Вечному огню. В этот день в благодарность за мирную жизнь жители оставят россыпь алых цветов. Видеоинсталляция и фейерверк! Как Курган Славы встретит гостей в День Независимости.