Минское областное училище олимпийского резерва завершает прием заявлений

Спорт высших достижений в Беларуси – это многоступенчатая и многофункциональная структура, где атлеты с первого года имеют возможность роста. В Минском областном училище олимпийского резерва завершается подача заявлений, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Училище олимпийского резерва – это мост между детским спортом и профессиональным. Путь формирующегося спортсмена не маленький, и именно в спортивных училищах создаются все условия, чтобы атлеты могли полноценно тренироваться и учиться.

МГОУОР – областной сегмент, здесь представлено 14 видов спорта, в основном учащиеся с круглосуточным проживанием. Чтобы попасть в это заведение, нужно как минимум показывать наивысшие результаты в стране по своему возрасту. В этом году было подано на зачисление 72 заявления от новобранцев.