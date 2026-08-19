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Минское областное училище олимпийского резерва завершает прием заявлений

19 августа 2026 17:32
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Спорт высших достижений в Беларуси – это многоступенчатая и многофункциональная структура, где атлеты с первого года имеют возможность роста. В Минском областном училище олимпийского резерва завершается подача заявлений, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское областное училище олимпийского резерва завершает прием заявлений-2

Училище олимпийского резерва – это мост между детским спортом и профессиональным. Путь формирующегося спортсмена не маленький, и именно в спортивных училищах создаются все условия, чтобы атлеты могли полноценно тренироваться и учиться. 

МГОУОР – областной сегмент, здесь представлено 14 видов спорта, в основном учащиеся с круглосуточным проживанием. Чтобы попасть в это заведение, нужно как минимум показывать наивысшие результаты в стране по своему возрасту. В этом году было подано на зачисление 72 заявления от новобранцев.

Подробнее в видео.

# Государственная политика в области спорта

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