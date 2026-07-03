Торжественное шествие в честь Дня Независимости объединило более 20 тыс. человек в Гомеле

В Гомеле торжественное шествие в честь Дня Независимости объединило более 20 тысяч человек. По главной улице областного центра в единой праздничной колонне прошли представители власти, трудовые и творческие коллективы, спортсмены и молодежь. Многотысячный марш стал главным символом народного единства и гордости за суверенитет и достижения своей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня такой замечательный праздник. Мы всей семьей здесь на этом мероприятии. Сегодня у нас все развивается, свой комбайн имеется, своя промышленность. И мы продовольственную программу сельского хозяйства выполняем целиком и полностью. И даже с лихвой. Не только свою страну обеспечиваем, но и за пределы республики.

Мы очень гордимся достижениями нашей страны. Очень горда, что проводятся вот такие мероприятия для всех семей. Постоянно посещаем. Ну а наше предприятие с многолетней историей, и горды, что мы в первых рядах.

В праздничной колонне представители всех профессий: аграрии, строители, медики и педагоги. Это те люди, которые своим ежедневным созидательным трудом развивают Беларусь. Под звуки оркестра участники шествия проследовали от площади Восстания к площади Труда, чтобы принять участие в митинге у Вечного огня. В знак глубокой благодарности за мирное небо память освободителей почтили минутой молчания.