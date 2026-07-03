Театрализованные номера и выступления оркестра – показываем атмосферу 3 июля у Дворца спорта

Музыка под открытым небом, улыбки, особая атмосфера на площадке у Дворца спорта в Минске, по традиции, многолюдно. Здесь для гостей подготовили масштабную программу. Атмосферу праздника создают белорусские артисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Театрализованные номера, шоу-балет, выступления оркестра и заслуженных коллективов. В 2026 году организаторы удивили необычным форматом: на экранах сцены искусственный интеллект оживил известные произведения белорусских художников. Это мультимедийное шоу наглядно связывает прошлое с суверенным настоящим, объединяя зрителей разных поколений в едином чувстве гордости за свою историю. Историю нашей страны.

Мы в восторге, даже не могу говорить, до слез! Очень торжественно, красиво, мы очень рады, что мы попали на этот праздник.

День Независимости для каждого белоруса – это главный праздник в году. Это объединение, это наша семья, это свобода, независимость объединяет нас. В такие праздники мы видим, разные поколения собираются, отмечают.

Гости могут попробовать и блюда национальной кухни. От золотистых драников до домашней мачанки. На ярмарке можно не просто отправиться в гастрономическое путешествие, но и купить сувениры на память. Мастера из Беларуси предлагают минчанам и гостям столицы свои изделия. Авторские украшения, резные шкатулки, предметы интерьера – все с национальным колоритом. Работать торговые ряды будут по 5 июля включительно.

Андрей Хаменок, ремесленник:

Мы предлагаем белорусские сувениры, которые люди берут. С каждым сувениром мы загадываем желание. Много гостей тут. И из Архангельска, и из Мурманска, из Вологды и Варшавы, и даже из Франции здесь были люди и они говорят о том, как прекрасно в нашей мирной стране.

Кульминацией вечера станет большой праздничный концерт у стелы «Минск – город-герой». Завершится торжество красочным, ярким фейерверком. Залпы в Минске дадут на 7 площадках.