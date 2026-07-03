Исторический выбор! Более 88% белорусов в 1996-м поддержали инициативу Президента о переносе празднования Дня Независимости

Беларусь – единственное на постсоветском пространстве государство, где День Независимости ориентирован на события Великой Отечественной войны. Историческая память – фундамент нашего суверенитета. Пока мы помним прошлое – у нас есть будущее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно поэтому дата 3 июля была подтверждена народом на республиканском референдуме – в память об освобождении столицы от немецко-фашистских захватчиков. Это символ нашей свободы, а еще уважения и благодарности тем, кто дал возможность жить на своей земле. Осенью 1996 года граждане абсолютным большинством поддержали инициативу Президента о переносе празднования Дня Независимости. «За» высказались более 88 % белорусов. Это был осознанный, зрелый и исторически обоснованный выбор.