Исторический выбор! Более 88% белорусов в 1996-м поддержали инициативу Президента о переносе празднования Дня Независимости
Беларусь – единственное на постсоветском пространстве государство, где День Независимости ориентирован на события Великой Отечественной войны. Историческая память – фундамент нашего суверенитета. Пока мы помним прошлое – у нас есть будущее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Именно поэтому дата 3 июля была подтверждена народом на республиканском референдуме – в память об освобождении столицы от немецко-фашистских захватчиков. Это символ нашей свободы, а еще уважения и благодарности тем, кто дал возможность жить на своей земле.
Осенью 1996 года граждане абсолютным большинством поддержали инициативу Президента о переносе празднования Дня Независимости. «За» высказались более 88 % белорусов. Это был осознанный, зрелый и исторически обоснованный выбор.
Вячеслав Данилович, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Для нас вот тот лозунг, который озвучил Александр Григорьевич Лукашенко в 1996 году, что только народ вправе решать свою судьбу, значит государство для народа, а не как-либо по-другому. Вот этот лозунг реализован на практике. Поэтому суверенитет – это величайшая ценность для любого народа, которая дает право жить на своей земле своим умом, а не под диктовку извне. И мы должны в этот день еще раз задуматься о том, что эта величайшая ценность, она очень тяжело достигается.
Главный государственный праздник объединяет поколения белорусов уже три десятилетия. И все эти годы мы продолжаем историю непокоренного народа.