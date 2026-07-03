Прямой эфир

В Гродно организовали праздничные локации, посвященные белорусским женщинам

03 июля 2026 14:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

35-летие независимости Беларуси совпало с Годом белорусской женщины. Это символично, ведь в становлении нашей страны женщины сыграли важную роль. Женщина-труженица, женщина-мать, даже женщина-космонавт – в историю вписано немало имен достойных белорусок. На праздничных мероприятиях в Гродно им особое внимание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наш корреспондент Галина Буро выходит на прямую связь со студией.

В Гродно организовали праздничные локации, посвященные белорусским женщинам-2

Галина Буро, корреспондент:
Сегодня на пешеходной улице Советской в Гродно все внимание к ней – белорусской женщине: красивой, успешной и созидающей. Здесь представлены различные тематические площадки, которые рассказывают о роли женщин в истории, труде и развитии страны. Чтобы узнать их имена, предлагаю прогуляться по локациям. 

В Гродно организовали праздничные локации, посвященные белорусским женщинам-4

Первая арт-площадка посвящена «Женщине-защитнице», которая в одном строю с мужчинами с боями шла к освобождению Беларуси. Таких были тысячи, не все вернулись с войны, не все имена известны, но поклоняемся каждой. Пример героизма – Зинаида Судакова, единственная ныне живущая участница освобождения Гродно от немецко-фашистских захватчиков. Традиции победительниц достойно продолжает современное поколение защитниц. На площадке гостей знакомят с профессиями сотрудниц системы безопасности: показывают вооружение и даже учат стрелять в тире.

В Гродно организовали праздничные локации, посвященные белорусским женщинам-6

Вторая часть экспозиции рассказывает о женщинах-матерях, успешных белорусках, красивых и сильных. Присоединиться к ним может каждая – достаточно сделать фото в селфи-зеркале «Самая лучшая мама». На локации устроили настоящий показ мод: демонстрируют коллекцию современной одежды с национальным колоритом. Здесь же обучат тонкостям визажа, косметологии и здорового питания. Рядом автограф-сессия от известных женщин города. От них можно не только получить памятный автограф, но и ценный совет.

Экскурсии, выставки и военные фильмы – показываем, как в Могилеве празднуют День Независимости.

В Гродно организовали праздничные локации, посвященные белорусским женщинам-8

Мы представляем мастер-классы по соломоплетению. Конечно, развлечения для деток, представляем коллекцию одежды белорусского производства, изготовленную белорусскими дизайнерами.

Подробности в видео.

# День Независимости # День Независимости 3 июля в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
«Мы гордимся своей Беларусью». Витебчане рассказали, почему для них важен День Независимости
03 июля 2026 14:05

«Мы гордимся своей Беларусью». Витебчане рассказали, почему для них важен День Независимости

Ковали скальпели из сбитых самолетов – еще раз о подвиге врачей в годы Великой Отечественной
03 июля 2026 14:03

Ковали скальпели из сбитых самолетов – еще раз о подвиге врачей в годы Великой Отечественной

Торжественное шествие в честь Дня Независимости объединило более 20 тыс. человек в Гомеле
03 июля 2026 14:00

Торжественное шествие в честь Дня Независимости объединило более 20 тыс. человек в Гомеле