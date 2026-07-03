В Гродно организовали праздничные локации, посвященные белорусским женщинам

35-летие независимости Беларуси совпало с Годом белорусской женщины. Это символично, ведь в становлении нашей страны женщины сыграли важную роль. Женщина-труженица, женщина-мать, даже женщина-космонавт – в историю вписано немало имен достойных белорусок. На праздничных мероприятиях в Гродно им особое внимание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наш корреспондент Галина Буро выходит на прямую связь со студией.

Галина Буро, корреспондент:

Сегодня на пешеходной улице Советской в Гродно все внимание к ней – белорусской женщине: красивой, успешной и созидающей. Здесь представлены различные тематические площадки, которые рассказывают о роли женщин в истории, труде и развитии страны. Чтобы узнать их имена, предлагаю прогуляться по локациям.

Первая арт-площадка посвящена «Женщине-защитнице», которая в одном строю с мужчинами с боями шла к освобождению Беларуси. Таких были тысячи, не все вернулись с войны, не все имена известны, но поклоняемся каждой. Пример героизма – Зинаида Судакова, единственная ныне живущая участница освобождения Гродно от немецко-фашистских захватчиков. Традиции победительниц достойно продолжает современное поколение защитниц. На площадке гостей знакомят с профессиями сотрудниц системы безопасности: показывают вооружение и даже учат стрелять в тире.

Вторая часть экспозиции рассказывает о женщинах-матерях, успешных белорусках, красивых и сильных. Присоединиться к ним может каждая – достаточно сделать фото в селфи-зеркале «Самая лучшая мама». На локации устроили настоящий показ мод: демонстрируют коллекцию современной одежды с национальным колоритом. Здесь же обучат тонкостям визажа, косметологии и здорового питания. Рядом автограф-сессия от известных женщин города. От них можно не только получить памятный автограф, но и ценный совет. Экскурсии, выставки и военные фильмы – показываем, как в Могилеве празднуют День Независимости.