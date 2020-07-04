Как Беларусь отметила День Независимости. Самые яркие моменты праздника

Новости Беларуси. В празднованиях Дня Независимости приняли участие сотни тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем все мероприятия, а их счет также идет на сотни, объединяли представителей самых разных поколений. Это еще раз подчеркивает: Беларусь помнит своих героев и пишет новую суверенную и созидательную историю вместе. Не на словах, на деле. Почему мы празднуем День Независимости именно 3 июля? О главном дне государственности – Евгений Пустовой.

Евгений Пустовой, СТВ:

«А хто там ідзе?» – стихотворение Купалы Президент в эти праздничные дни вспоминал несколько раз. Сейчас, конечно, так извечный вопрос не стоит. Белорусов в мире знают, уважают и любят. Достаточно проштудировать поздравительные телеграммы в адрес нашего главы государства и нашего народа. Александр Лукашенко: «В годы Великой Отечественной войны белорусский народ сделал исторический выбор»

Самые яркие хэдлайнеры зажгли в парке Янки Купалы прямо в акватории Свислочи. Потушить такие эмоции смог разве что только мультимедийный фонтан. Говорят, лучший в СНГ. Шоу украсили флайбордисты.

240 струй высотой в 10-этажный дом образуют масштабный экран на воде размером в 10 на 30 метров. Это треть самого большого футбольного поля. Трансляцию самого яркого момента Дня Независимости наш телеканал показал в прямом эфире. Праздник в HD-качестве смогла передать современная ПТС.