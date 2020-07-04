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Как Беларусь отметила День Независимости. Самые яркие моменты праздника

04 июля 2020 13:17
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Новости Беларуси. В празднованиях Дня Независимости приняли участие сотни тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем все мероприятия, а их счет также идет на сотни, объединяли представителей самых разных поколений. Это еще раз подчеркивает: Беларусь помнит своих героев и пишет новую суверенную и созидательную историю вместе.

Не на словах, на деле. Почему мы празднуем День Независимости именно 3 июля?

О главном дне государственности – Евгений Пустовой.

Как Беларусь отметила День Независимости. Самые яркие моменты праздника-1

Евгений Пустовой, СТВ:
«А хто там ідзе?» – стихотворение Купалы Президент в эти праздничные дни вспоминал несколько раз. Сейчас, конечно, так извечный вопрос не стоит. Белорусов в мире знают, уважают и любят. Достаточно проштудировать поздравительные телеграммы в адрес нашего главы государства и нашего народа.

Александр Лукашенко: «В годы Великой Отечественной войны белорусский народ сделал исторический выбор»

Как Беларусь отметила День Независимости. Самые яркие моменты праздника-4

Как Беларусь отметила День Независимости. Самые яркие моменты праздника-6

Как Беларусь отметила День Независимости. Самые яркие моменты праздника-8

В контексте мировой истории мы уже заняли свое место. Заняли, потому что смогли отстоять свое право на жизнь, построить свое суверенное государство. И все благодаря нашей родовой памяти. К монументам и обелискам белорусы идут семьями.

Погиб каждый третий, память о предках в каждой семье, в 8 тысячах обелисков. Они везде – от центра столицы до лесной опушки в Беловежской пуще. Это наша рана, наша гордость. Поэтому и День Независимости празднуем именно в день освобождения столицы. Дата вписана кровью народа, а не декларативно чернилами. Дата, выбранная белорусами на референдуме.

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Как Беларусь отметила День Независимости. Самые яркие моменты праздника-11

Как Беларусь отметила День Независимости. Самые яркие моменты праздника-13

Шествие к монументу Победы собрало 5 тысяч человек. Этой традиции полвека. Тогда по центру шли фронтовики и партизаны. Сейчас их осталось немного. Но ряды по-прежнему полны – на их месте молодежь. Драйва в День Независимости действительно хватало.

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День Независимости – это еще повод сделать ревизию нашей мирной жизни, наших достижений. В общем-то, стран в мире более двух сотен, и до большинства добралась техника, «зробленая ў Беларусі». Мы – технологичное государство. Зачастую мы привыкли и не замечаем: тракторы, карьерные самосвалы... А они у нас самые большие в мире.

Как Беларусь отметила День Независимости. Самые яркие моменты праздника-16

Как Беларусь отметила День Независимости. Самые яркие моменты праздника-18

На Октябрьской – не вся гордость автопрома. Некоторой не получилось бы развернуться. А вот белорусы с удовольствием пришли на площадь достижений. За четверть столетия наш экспорт вырос в 10 раз! Впрочем, здесь открыли для себя Беларусь даже гости из соседних стран.

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После полудня День Независимости, что называется, переоблачился: дресс-код для официальных мероприятий сменил на более легкий вечерний гардероб.Для белорусов пели известные исполнители. Дмитрии Колдун, Денис Мацуев, Юзари…

Как Беларусь отметила День Независимости. Самые яркие моменты праздника-21

Как Беларусь отметила День Независимости. Самые яркие моменты праздника-23

Как Беларусь отметила День Независимости. Самые яркие моменты праздника-25

Самые яркие хэдлайнеры зажгли в парке Янки Купалы прямо в акватории Свислочи. Потушить такие эмоции смог разве что только мультимедийный фонтан. Говорят, лучший в СНГ. Шоу украсили флайбордисты.

Как Беларусь отметила День Независимости. Самые яркие моменты праздника-28

Как Беларусь отметила День Независимости. Самые яркие моменты праздника-30

240 струй высотой в 10-этажный дом образуют масштабный экран на воде размером в 10 на 30 метров. Это треть самого большого футбольного поля. Трансляцию самого яркого момента Дня Независимости наш телеканал показал в прямом эфире. Праздник в HD-качестве смогла передать современная ПТС.

Как Беларусь отметила День Независимости. Самые яркие моменты праздника-33

Техника в руках профессионалов. В соцсетях так и написали: трансляция – просто фонтан.

Как Беларусь отметила День Независимости. Самые яркие моменты праздника-36

Как Беларусь отметила День Независимости. Самые яркие моменты праздника-38

Как Беларусь отметила День Независимости. Самые яркие моменты праздника-40

Как Беларусь отметила День Независимости. Самые яркие моменты праздника-42

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Евгений Пустовой:
На мировой авансцене больше не звучит риторический вопрос: «А хто там ідзе?» Звучит уверенное: «Мы – белорусы».

# День Независимости # общество # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко # Наталья Кочанова # Ольга Чемоданова # Павел Бут # Виктория Альшевская # Фотофакт

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