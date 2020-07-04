Как Беларусь отметила День Независимости. Самые яркие моменты праздника
Новости Беларуси. В празднованиях Дня Независимости приняли участие сотни тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем все мероприятия, а их счет также идет на сотни, объединяли представителей самых разных поколений. Это еще раз подчеркивает: Беларусь помнит своих героев и пишет новую суверенную и созидательную историю вместе.
Не на словах, на деле. Почему мы празднуем День Независимости именно 3 июля?
О главном дне государственности – Евгений Пустовой.
Евгений Пустовой, СТВ:
«А хто там ідзе?» – стихотворение Купалы Президент в эти праздничные дни вспоминал несколько раз. Сейчас, конечно, так извечный вопрос не стоит. Белорусов в мире знают, уважают и любят. Достаточно проштудировать поздравительные телеграммы в адрес нашего главы государства и нашего народа.
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В контексте мировой истории мы уже заняли свое место. Заняли, потому что смогли отстоять свое право на жизнь, построить свое суверенное государство. И все благодаря нашей родовой памяти. К монументам и обелискам белорусы идут семьями.
Погиб каждый третий, память о предках в каждой семье, в 8 тысячах обелисков. Они везде – от центра столицы до лесной опушки в Беловежской пуще. Это наша рана, наша гордость. Поэтому и День Независимости празднуем именно в день освобождения столицы. Дата вписана кровью народа, а не декларативно чернилами. Дата, выбранная белорусами на референдуме.
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Шествие к монументу Победы собрало 5 тысяч человек. Этой традиции полвека. Тогда по центру шли фронтовики и партизаны. Сейчас их осталось немного. Но ряды по-прежнему полны – на их месте молодежь. Драйва в День Независимости действительно хватало.
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День Независимости – это еще повод сделать ревизию нашей мирной жизни, наших достижений. В общем-то, стран в мире более двух сотен, и до большинства добралась техника, «зробленая ў Беларусі». Мы – технологичное государство. Зачастую мы привыкли и не замечаем: тракторы, карьерные самосвалы... А они у нас самые большие в мире.
Самые яркие хэдлайнеры зажгли в парке Янки Купалы прямо в акватории Свислочи. Потушить такие эмоции смог разве что только мультимедийный фонтан. Говорят, лучший в СНГ. Шоу украсили флайбордисты.
240 струй высотой в 10-этажный дом образуют масштабный экран на воде размером в 10 на 30 метров. Это треть самого большого футбольного поля. Трансляцию самого яркого момента Дня Независимости наш телеканал показал в прямом эфире. Праздник в HD-качестве смогла передать современная ПТС.
Техника в руках профессионалов. В соцсетях так и написали: трансляция – просто фонтан.