Создавали 151 день. Эксклюзивный гобелен с изображением матери Беларуси презентовали в Гродно

Новости Беларуси. В Гродно на центральной пешеходной улице презентовали эксклюзивный гобелен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы изготовить полотно размером 1,5 на 2 метра мастерам понадобился 151 день. В центре гобелена – образ матери Беларуси, которая неподвластна испытаниям и трудностям. На картине также представлены военные эпизоды и возрождение белорусских деревень и городов. Края полотна украшают «папараць-кветки», васильки, колосья и элементы национального орнамента. Гобелен выткан по уникальной технологии на единственном в Беларуси станке.

Юлия Бородина, ведущий методист Гродненского областного методического центра народного творчества:

Наш гобелен «Истории живая нить» выполнен в технике однобокового переборного ткачества. Это наша традиционная белорусская техника, но она была усовершенствована.