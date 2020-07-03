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Создавали 151 день. Эксклюзивный гобелен с изображением матери Беларуси презентовали в Гродно

03 июля 2020 15:08
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Новости Беларуси. В Гродно на центральной пешеходной улице презентовали эксклюзивный гобелен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Создавали 151 день. Эксклюзивный гобелен с изображением матери Беларуси презентовали в Гродно-1

Чтобы изготовить полотно размером 1,5 на 2 метра мастерам понадобился 151 день. В центре гобелена – образ матери Беларуси, которая неподвластна испытаниям и трудностям. На картине также представлены военные эпизоды и возрождение белорусских деревень и городов. Края полотна украшают «папараць-кветки», васильки, колосья и элементы национального орнамента. Гобелен выткан по уникальной технологии на единственном в Беларуси станке.

Создавали 151 день. Эксклюзивный гобелен с изображением матери Беларуси презентовали в Гродно-4

Юлия Бородина, ведущий методист Гродненского областного методического центра народного творчества:
Наш гобелен «Истории живая нить» выполнен в технике однобокового переборного ткачества. Это наша традиционная белорусская техника, но она была усовершенствована.

Создавали 151 день. Эксклюзивный гобелен с изображением матери Беларуси презентовали в Гродно-7

Это уникальный в мировой истории случай, когда гобелен выносят на улицу на открытый воздух для демонстрации. Дело в том, что для таких полотен есть свои особенности хранения. После праздника гобелен будет храниться в Гродненском методическом центре народного творчества.

# Народное творчество # Культура # Юлия Бородина # Фотофакт

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